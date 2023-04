ON. URZÌ / GEROSA (FDI) * ORSI TRENTINO: “ ABBASSARE I TONI E DE-IDEOLOGIZZARE IL DIBATTITO, NOI PRONTI A FARE LA NOSTRA PARTE

16.41 - domenica 16 aprile 2023

BISOGNA ABBASSARE I TONI, DE-IDEOLOGIZZARE IL DIBATTITO E LAVORARE TUTTI INSIEME. NOI SIAMO PRONTI A FARE LA NOSTRA PARTE.

Nell’esprimere la nostra solidarietà a Maurizio Fugatti, in questo momento riteniamo sia necessario abbassare i toni di quello che è diventato uno scontro muro contro muro, di tutti contro tutti, e siamo pronti a fare la nostra parte, dando fin da subito la nostra disponibilità per collaborare con le istituzioni e con gli esperti. Il dibattito politico e mediatico sulla vicenda dell’orso, che purtroppo è sfociata in tragedia, è alla deriva, ed è diventato uno scontro fra squadre e deve essere interrotto immediatamente.

Fuori da qualunque polemica e sensazionalismo, siamo pronti a offrire la nostra collaborazione per cercare di trovare una soluzione reale al problema concreto che oggi vive la popolazione trentina, stando al suo fianco. La convivenza fra realtà urbanizzate e natura selvatica deve trovare un punto di equilibrio e per trovarlo è necessario un coinvolgimento deideologizzato e serio, con il confronto fra politica, esperti e stakeholders.

Bisogna iniziare a lavorare tutti insieme per trovare le migliori soluzioni che salvaguardino la sicurezza delle persone da una parte e il rispetto dell’ambiente e della sua fauna dall’altra. Facendo fin da subito molta attenzione alla comunicazione da mettere in campo, e alle sue ricadute sul turismo, potendo questa, se sbagliata, creare danno alle imprese e alle famiglie che di turismo vivono e a tutto il nostro territorio.

*

On. Alessandro Urzì – Commissario FDI Trentino

Francesca Gerosa – Candidata alla presidenza per FDI