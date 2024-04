COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * SICUREZZA: « FARMACIE, PROTOCOLLO PER I SISTEMI DI VIDEO-ALLARME ANTI-RAPINA »

13.56 - lunedì 15 aprile 2024

Martedì 16 aprile p.v. alle ore 12:00 verrà sottoscritto presso questo Commissariato del Governo il Protocollo d’Intesa per la promozione dei sistemi di video‑allarme anti-rapina nelle farmacie. Nell’accordo è prevista la valorizzazione di moderne soluzioni tecnologiche per una più veloce inter-connettività dei sistemi di allarme anti-rapina con le sale/centrali operative della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

In particolare, viene promossa l’installazione – all’interno dei locali delle Farmacie Comunali di Trento e Rovereto e di quelle aderenti a Federfarma Trento – di sistemi di video‑allarme in grado di trasmettere, in caso di rapina, le immagini in tempo reale alle sale/centrali operative delle Forze di polizia.

Elementi importanti dell’Intesa sono la costituzione di un Gruppo di lavoro per la definizione delle specifiche tecniche del sistema, attività formative dei titolari di Farmacia da parte del personale delle Forze di Polizia e momenti di confronto a cadenza annuale tra i soggetti interessati in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Federfarma e le farmacie aderenti si impegneranno a curare la diffusione dei contenuti del Protocollo e a promuovere la formazione dei Titolari di farmacia sul tema, nonché la diffusione dei sistemi di difesa passiva e degli strumenti di pagamento elettronico.