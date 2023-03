ISA * PARTNERSHIP: « SIGLATO L’ACCORDO CON “DAMA“ E ACQUISITO IL 19,7% DI “BORGOSESIA“ (FINANZA, IMMOBILIARE) PER 8,27 MLN + EARN-OUT »

10.55 - giovedì 30 marzo 2023

Dama sigla accordo per la vendita all’Istituto Atesino di Sviluppo – ISA – del 19,685% del capitale di Borgosesia. In data odierna Dama ha raggiunto con l’Istituto Atesino di Sviluppo – ISA – un accordo per la vendita di tutte le azioni detenute in Borgosesia e pari al 19,685% del relativo capitale.

L’operazione, che troverà attuazione non appena i titoli saranno cancellati dall’Elenco Speciale di cui all’articolo 127-quinquies, comma 2, del TUF e dell’art. 5 dello Statuto sociale, prevede un corrispettivo fisso di Euro 8.266.015,12 (equivalente a Euro 0,88 per azione) oltre ad un earn-out che sarà determinato, anche sulla base dell’andamento delle quotazioni, allo scadere del terzo anno successivo al primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione della società. Nell’ambito dell’accordo, ISA – holding da oltre 90 anni operativa in Trentino-Alto Adige e nelle regioni limitrofe, focalizzata sull’acquisto di partecipazioni con un’ottica di lungo periodo – ha tra l’altro assunto l’impegno di assicurare a Mauro Girardi, Presidente e Amministratore Delegato di Borgosesia, compiti e funzioni sostanzialmente analoghe a quelle attuali – con focus in particolare sull’area alternative, strategie e nuovi business – e ciò almeno sino alla scadenza dell’accordo con ISA.

La crescita di Borgosesia negli ultimi anni è stata importante e superiore anche alle più ottimistiche previsioni che solo pochi anni fa avrei potuto formulare – ha commentato Mauro Girardi – ma ora, per raggiungere nuovi e più importanti obiettivi, è venuto il tempo di coinvolgere nel progetto nuovi azionisti in grado di supportarla adeguatamente lungo questo percorso. Ritengo quindi che l’ingresso di ISA nell’azionariato vada esattamente in questa direzione e colgo qui l’occasione per ringraziare tutti coloro che in questi anni, col loro impegno quotidiano, hanno permesso lo sviluppo di quella che, per me, rimarrà sempre la “mia Borgosesia” ed a cui mi auguro di poter dare ancora un contributo in futuro.

Siamo soddisfatti di questa operazione che va a rafforzare la presenza di ISA negli investimenti dedicati agli asset alternativi – ha dichiarato Giorgio Franceschi, Amministratore Delegato di ISA – e che ha come elemento distintivo la qualità del management di Borgosesia. ISA vuole contribuire all’evoluzione del modello di business della società nella direzione di una piattaforma articolata di gestione e co-investimento. Siamo lieti che Mauro Girardi abbia condiviso di proseguire con noi il piano di sviluppo della società che lo vedrà – almeno per un triennio – in prima linea nel declinare gli indirizzi e le strategie aziendali, specialmente nell’ambito dei nuovi business, mentre proseguirà la proficua collaborazione con Davide Schiffer, manager a capo della divisione real estate del gruppo.