PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “ ASMA ZERO WEEK”: « VIA LIBERA ALL’EVENTO NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA CURA DELL’ASMA, VISITA GRATUITA DAL 7 ALL’11 GIUGNO »

Via libera su proposta dell’assessore Segnana all’iniziativa. Visita specialistica gratuita dal 7 all’11 giugno. “Asma Zero Week” ad Arco: l’ok della Giunta.

Via libera per “Asma Zero Week”, l’evento nazionale di sensibilizzazione sulla cura dell’asma – in programma dal 7 all’11 giugno 2021 – che in Trentino sarà ospitato dall’ospedale di Arco. La Giunta provinciale di Trento, con una delibera proposta dell’assessore alla salute Stefania Segnana, ha autorizzato l’iniziativa che vede la partecipazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. I pazienti che soffrono di questa malattia infiammatoria hanno la possibilità di effettuare una visita specialistica gratuita e ricevere consigli utili alla gestione della malattia.

Dando il proprio assenso, la Giunta ha riconosciuto le finalità positive del progetto, come precisa l’assessore Segnana: “A questa importante iniziativa di sensibilizzazione sono collegati numerosi obiettivi: di informazione, promozione della salute, prevenzione, diagnosi precoce e consulenza riguardo all’asma, aspetti che costituiscono punti qualificanti della programmazione sanitaria. Invitiamo quindi i cittadini trentini ad aderire. La prevenzione nel campo sanitario è fondamentale, così come tutto l’insieme di cure specialistiche, con la finalità di contribuire in generale ad un miglioramento della qualità della vita per le persone interessate”.

L’evento, che si svolgerà nella fascia oraria dalle 9.30 alle 12.30, nei giorni interessati, con la partecipazione del personale sanitario di Apss, intende sensibilizzare l’opinione pubblica su quella che è una comune malattia infiammatoria cronica delle vie respiratorie. Ma soprattutto sulle conoscenze e i trattamenti oggi disponibili che possono permettere, in molti casi, di ridurre notevolmente l’impatto della patologia sulla vita quotidiana, oltre che di prevenire le riacutizzazioni e controllare il decorso.