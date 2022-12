RAI RADIO 2 * “AMADEUS PRESENTA SANREMO 2023″: « LA PRESENTAZIONE DEI CAMPIONI DELLA 73ª EDIZIONE (6/12 – 12.00/13.30) »

12.43 - lunedì 05 dicembre 2022

Martedì 6 dicembre dalle 12.00 alle 13,30, in diretta su Rai Radio 2, “Amadeus presenta Sanremo 2023”, dagli Studi di via Asiago. Per la prima volta in veste di conduttore a Rai Radio2, Amadeus presenterà i campioni partecipanti alla 73ª edizione del Festival di Sanremo in uno speciale ricco di aneddoti, curiosità e anticipazioni. Con tanta musica per ripercorrere insieme le carriere degli artisti in gara.

Rai Radio 2 è la Radio Ufficiale del Festival. On air, on field, in radiovisione e sui social, Rai Radio 2 racconterà ogni momento di Sanremo 2023 e trasmetterà la diretta di tutte e 5 le serate con il commento dei conduttori e tanti ospiti, anche in Visual.