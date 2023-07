AIDAA * ORSI TRENTINO: « DOMANI IL CONSIGLIO DI STATO POTREBBE DECIDERE DI PORRE FINE ALLA VITA DI JJ4, IL MINISTRO FRATIN “SALVI GAIA“ »

16.30 - mercoledì 12 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Domani il Consiglio di Stato potrebbe decidere di porre fine alla vita dell’orsa JJ4 (GAIA) e dell’ORSO MJ5 (CHARLIE). quest’ultimo ancora libero. Il presidente della provincia di Trento Fugatti ha fatto sapere di essere pronto a dare l’ordine di uccidere l’orsa JJ4 in poco tempo se il Consiglio di Stato gli darà ragione e dichiarerà legittime le ordinanze del presidente Trentino che ne prevedono l’abbattimento.

L’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente si rivolge per un ultimo appello al ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin chiedendogli di salvare la vita a JJ4 e MJ5 e di permettere il trasferimento in Romania “L’Italia è un paese civile dove la vita deve prevalere sulle scelte di morte e questo principio vale per tutti uomini e animali, comprendiamo e siamo vicini alla famiglia di Andrea Papi che ha perso la vita in uno scontro fortuito con un orso, ma non è facendo una strage di Orsi come vorrebbe il presidente Fugatti che i genitori e gli affetti più cari riavranno Andrea.

Siamo consapevoli -concludono gli animalisti di AIDAA- però che una diversa gestione oculata del piano orsi in Trentino forse non avrebbe avuto simili tragiche conseguenze e di questo certo non si possono fare colpe agli orsi, ma le responsabilità vanno ricercate tra gli umani”.