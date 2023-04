ENAC * “PRIVATE PILOT LICENCE“: « AL VIA IL PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE, OGGI LA PRIMA SESSIONE ALL’AEROPORTO DI ANCONA »

16.32 - martedì 4 aprile 2023

Enac continua il processo di informatizzazione degli esami per le licenze di pilota privato: oggi la prima sessione informatizzata presso

l’aeroporto di Ancona. Da oggi, 4 aprile 2023, è ancora più semplice conseguire la licenza di pilota privato PPL (Private Pilot Licence): continua, infatti, dall’aeroporto di Ancona- Falconara il processo dell’Enac per la semplificazione e l’informatizzazione degli esami per il personale di volo.

La Direzione Aeroportuale Regioni Centro dell’Enac ha organizzato oggi la prima sessione informatizzata degli esami per futuri piloti privati. La sede di Ancona si aggiunge così a quelle già presenti sul territorio nazionale: Roma, Milano Malpensa e Grottaglie.

A breve, inoltre, con l’obiettivo di coprire progressivamente tutto il territorio, l’Enac attiverà altre nuove sedi, tra cui Venezia e Catania.

Il progetto di informatizzazione degli esami per il conseguimento delle licenze di pilota persegue lo scopo di razionalizzazione e semplificazione dei processi di rilascio da parte dell’Enac, in armonia con gli orientamenti di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Svolgere gli esami per tutto il personale di volo mediante queste procedure permetterà all’Enac una maggiore flessibilità nella programmazione con il conseguente aumento della frequenza delle sessioni di esame, a favore di un servizio migliore per tutta l’utenza.