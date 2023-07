UIL – TRENTINO * CDA A22: ALOTTI, « DISTRIBUZIONE DIVIDENDI, I SOCI PUNTANO A RIMPINGUARE LE CASSE PIUTTOSTO CHE ACCANTONARE RISORSE »

12.08 - mercoledì 19 luglio 2023

In riferimento alla decisione del CdA di A22 di distribuire la montagna di dividendi scaturita dal bilancio di esercizio 2022, la UIL esprime forte preoccupazione, ma non sorpresa.

Come in HDE, anzi probabilmente con ancora maggiore disinvoltura, i soci pubblici ed ovviamente quelli privati, puntano a rimpinguare subito le casse, piuttosto che accantonare più risorse per gli investimenti futuri, col rischio poi di non avere i quattrini necessari alla finanza di progetto collegata al rinnovo della concessione.

Quindi al rischio di possibile mancata concessione si aggiunge quello, per i cittadini dei soci pubblici, in primis trentini ed altoatesini, di doversi fare carico dell’ eventuale debito per onorare le obbligazioni del Fondo Ferrovia, penalizzando i bilanci delle Province Autonome e della Regione TAA.

Walter Alotti

Segretario Generale – Uil del Trentino