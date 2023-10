CESARE SCOTONI * AMMINISTRATIVE OTTOBRE: « COLORO CHE HANNO CREATO IL PROBLEMA, NON POSSONO PENSARE DI PROPORSI COME SOLUZIONE »

04.54 - giovedì 5 ottobre 2023

Gentile direttore Franceschi,

se vogliamo apprezzare la gamma antropologica che rappresenta il Trentino in questo avvio di campagna elettorale ed approfittare così per farci un’idea di che Trentino si parla, la cosa più sorprendente sono coloro che, indipendentemente da ciò che è stato e da come loro ne siano stati magari anche protagonisti nel loro piccolo, ogni volta si ripresentano “illibati ed ingenui”.

Perché, nel loro sentire più intimo, loro parlano d’altro. Non c’erano e se c’erano non lo sapevano. Sempre candidamente nuovi, pieni di quelle idee potenti ed innovative che fino a ieri non avevano e su cui mai avvertono o mai avvertiranno alcuna contraddizione. Da chi era in maggioranza e come tale denuncia i fallimenti di cui si è reso protagonista, come fossero insuccessi di altri, a chi ci spiega il suo essere sempre stato “pacata ed insignificante opposizione” e si propone di continuare ad esserlo, a chi si adegua al mainstream su aspetti in cui vanta di non avere esperienza ed idee.

Nessuno mostra l’esigenza di avere dei principi cui essere fedele, un ideale cui riferirsi. Nessuno sembra credere nella Verità come punto di partenza per un Progetto che sia esigente con chi governa o governerà. Noi non crediamo che ciò che sembra essere lo spaccato di Trentino che emerge ora da quella parodia di confronto democratico, renda giustizia alle pulsioni che attraversano una società che leggiamo come confusa e delusa.

Bisognosa e meritevole di una chiarezza che può essere solo sui principi e nel modo in cui questi sostengono l’agire politico. Lo sforzo collettivo per una ripartenza nasce dalla consapevolezza che coloro che il problema hanno contribuito a crearlo, oggi non possono pensare di proporsi come parte di una soluzione.

Chi ha permesso il disastro che stiamo vedendo e che pagheranno i nostri figli ed i nostri nipoti, non ha né l’autorevolezza, né la credibilità per riproporsi al Popolo. Rinnovarsi per rinnovare è la sfida cui i Partiti debbono saper offrire oggi una risposta. Lo Scudrocrociato quella sfida la ha lanciata ed attende il voto di chi la condivide. Per questo troverete il simbolo sulla scheda il 22 ottobre prossimo.

*

Cesare Scotoni

Capolista dello Scudocrociato – Elezioni Trentino 22 ottobre 2023