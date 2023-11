OSSERVATORIO AMBIENTALE SICUREZZA * CORRIDOIO BRENNERO LOTTO 3A: « APPA HA RICEVUTO DAL MINISTERO AMBIENTE LE PRESCRIZIONI DI PROCEDURA “VIA” »

15.37 - giovedì 16 novembre 2023

Oggi si è tenuta la decima riunione del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Osservatorio Ambientale e per la Sicurezza del Lavoro Lotto 3A Circonvallazione ferroviaria di Trento. La riunione è stata densa di confronti tecnici tra i componenti ma, nell’ambito di questi, si ritiene opportuno dar conto soprattutto di quelli ritenuti più d’interesse per la cittadinanza.

Tra questi:

– Appa ha riferito che giovedì 9 novembre u.s ha ricevuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il Decreto riguardante il recepimento delle prescrizioni relative alla procedura di VIA; il Comitato Tecnico-scientifico si è riservato di analizzarlo approfonditamente per poi confrontarsi nel merito al prossimo incontro;

– è stato comunicato che il Consorzio ha completato l’acquisto delle quattro frese che verranno impiegate per i lavori di scavo;

– è stato poi concordato di promuovere a breve un evento, organizzato dal Comitato Tecnico- Scientifico dell’Osservatorio in collaborazione con l’Università Tor Vergata di Roma, al fine di raccogliere ulteriori elementi conoscitivi finalizzati all’elaborazione da parte dell’APSS di un piano sanitario per la sicurezza dei lavori della Circonvallazione.

dott. Stefano Robol

OSSERVATORIO DEL BRENNERO LOTTO 3A IL COORDINATORE