TRENTINO SVILUPPO * DÜSSELDORF – “MEDICA 2023“: « SCIENZE DELLA VITA, ALLA FIERA PRESENTATE 12 IMPRESE DEL CLUSTER TRENTINO “SCIENCE4LIFE“ »

14.28 - giovedì 16 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Scienze della vita: Trentino Sviluppo a Medica 2023 con le eccellenze del territorio. Durante la fiera in corso a Düsseldorf, in Germania, sono state presentate 12 imprese appartenenti al cluster trentino delle Science4Life. Si chiude oggi, giovedì 16 novembre, a Düsseldorf, l’edizione 2023 di Medica, una delle più importanti fiere al mondo dedicate al settore medicale. In Germania è presente quest’anno anche Trentino Sviluppo che ha presentato 12 imprese del territorio, raccolte in un catalogo multimediale messo a disposizione di professionisti e visitatori provenienti da tutto il mondo. Per queste aziende, che hanno aderito ad un bando pubblico, è stata una preziosa opportunità per farsi conoscere dalle migliori realtà del settore a livello internazionale e mettere le basi per future collaborazioni di alto livello. Cinque imprese hanno deciso di partecipare all’evento in presenza: tre negli spazi messi a disposizione dalla collettiva italiana di Agenzia ICE e due presso gli stand dei propri rappresentanti all’estero. La fiera è stata anche l’occasione per illustrare Science4Life, il cluster coordinato da Trentino Sviluppo con l’obiettivo di raggruppare le imprese della provincia attive nel settore delle Scienze della vita.

Con oltre 5.300 espositori provenienti da 70 paesi e più di 81 mila visitatori da tutto il mondo, Medica è un appuntamento da non perdere per chi lavora nei settori medtech e biotech. Durante la fiera vengono presentati ogni anno prodotti e servizi innovativi, a cui si aggiunge l’ampio programma di forum e conferenze, che offre importanti opportunità di confronto con esperti e professionisti di calibro internazionale.

«La partecipazione a Medica – conferma Alberto Turchetto, direttore Ambito Imprese di Trentino Sviluppo – è un appuntamento da non perdere per un territorio, come il nostro, che vede nelle Scienze della vita un settore strategico di crescita. In quest’ottica, oltre a presentare una selezione di eccellenze trentine, in fiera abbiamo anche organizzato una serie di incontri B2B in ottica di attrazione, con l’obiettivo di promuovere il Trentino come territorio ideale dove fare impresa».

Le aziende presenti nel catalogo multimediale, suddivise in quattro ambiti (Dispositivi e strumenti medicali, Prodotti farmaceutici e biotecnologie, Sistema sanitario digitale, Servizi), appartengono al cluster Science4Life, uno dei settori inseriti nella strategia di specializzazione intelligente del Trentino (S3) e sul quale la società di sistema provinciale ha avviato e sta portando avanti da tempo diverse azioni di supporto e di stimolo alla crescita, nell’ottica di promuovere servizi ad elevato valore aggiunto e stimolare il networking.

Nell’ambito delle azioni strategiche del sistema Trentino a favore delle Scienze della vita, si inserisce anche la creazione a Rovereto di un nuovo polo tecnologico. L’infrastruttura punterà al consolidamento dell’ecosistema trentino nel settore biotech, proponendo un modello fondato sull’incontro tra ricerca pubblica e privata e sulla creazione di un ambiente di collaborazione e scambio continuo di idee.