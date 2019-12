ITALIA 1 * “ LE IENE SHOW ”: « ILVA E LICENZIAMENTI, ARCELORMITTAL LO FA PER SPECULARE IN BORSA? »

Martedì 10 dicembre, su Italia1 in prima serata nuovo appuntamento con “Le Iene Show”. Conducono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la Gialappa’s Band.

Gaetano Pecoraro, nel servizio in onda stasera, torna a indagare sulla drammatica situazione in cui versa l’Ilva di Taranto, proprio nel giorno in cui decine di migliaia di persone sono scese in piazza per lo sciopero generale contro i 4.700 licenziamenti annunciati da ArcelorMittal, la multinazionale dell’acciaio che attualmente gestisce lo stabilimento pugliese.

L’inviato incontra alcuni ex operai belgi del gruppo franco–indiano per i quali l’operazione della multinazionale sarebbe una precisa strategia industriale, tesa all’acquisizione di mega aziende con l’unico scopo di chiuderle. Uno degli ex operai belgi, infatti, avanza il sospetto che il gruppo franco-indiano stia operando per pura speculazione finanziaria, dichiarando a Pecoraro quanto segue:

“Hanno regalato ad Arcelor Mittal le quote di CO2 per produrre, ovvero i permessi per inquinare. E Mittal se le rivende in borsa, perché c’è un mercato di queste quote”.

L’inviato incontra infine un’esperta di una ONG che si occupa di monitoraggio del livello dei gas inquinanti e del loro mercato, che spiega alla Iena i meccanismi di questo lucrosissimo business.

Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.

ecco il link per scaricare e guardare il servizio integrale “Ilva 2019” di Gaetano Pecoraro ancora in fase di montaggio che andrà in onda stasera, martedì 10 dicembre durante “le Iene Show”.

Si prega di tener conto che il filmato integrale relativo al sopracitato servizio a voi inviato a titolo di anticipazione non potrà in alcun caso essere pubblicato, neppure sotto forma di estratto.

In allegato il comunicato stampa e due frame.

Qui invece il link alla news di iene.it: