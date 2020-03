CISL MEDICI – TRENTO * OPERAI – CANTIERI TRENTINI: PAOLI, « HANNO DIRITTO DI RIMANERE A LAVORARE NEL NOSTRO TERRITORIO ANCHE SE NON HANNO QUI IL LORO MEDICO CURANTE »

In relazione alle dichiarazioni rese dal dott.Fugatti in Conferenza stampa ieri sera alle 18, Cisl medici del Trentino tiene a precisare che tutti gli operai che lavorano nei cantieri trentini hanno diritto di rimanere a lavorare qui, anche se non hanno qui il loro medico curante.

Infatti nel nostro accordo di lavoro è previsto che i lavoratori presenti sul nostro patrio suolo, se necessitano di certificazioni o ricette o esami specialistici o prestazioni di particolare impegno professionale possono essere visitati, su appuntamento, negli ambulatori dei 350 medici di medicina generale, nelle sedi di continuità assistenziale delle 108 guardie mediche, dal medico dell’emergenza sanitaria territoriale, secondo quanto previsto dall’art.57 ACN nonchè dall’accordo provinciale tutt’ora vigente, nonostante l’integrazione deliberata venerdi dalla Giunta Provinciale. L’importante è che siano visite non differibili o programmate. Nel caso del medico dell’emergenza sanitaria, visite urgenti.

Sottolineiamo che, anche se non andassero dai nostri medici convenzionati, i lavoratori dei cantieri che non hanno il medico curante in Trentino, avrebbero diritto, anche, su loro richiesta diretta, ad essere visitati dai medici competenti o dagli Specialisti in Medicina del lavoro che ogni Ditta dovrebbe avere, per disposizione di Legge italiana ed Europea.

Infine, sempre per informazione, riferito alle dichiarazioni del Presidente Fugatti sulla parte sanitaria, segnaliamo che nelle località tutt’ora turistiche, nell’asserito accordo provinciale deliberato venerdi, il Presidente e la sua Giunta hanno integrato un articolo dell’accordo precedente dei medici di medicina generale dove si parla espressamente di far chiedere ai medici convenzionati più soldi per i turisti che sostano nelle nostre valli e che hanno bisogno anche domani di prestazioni sanitarie. Non si capisce, poi, perchè dovrebbero tenere in funzione anche i medici turistici liberi professionisti se non vogliono neppure i turisti…

*

Dott. Nicola Paoli

Segretario generale Cisl medici del Trento