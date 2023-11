CONFINDUSTRIA TRENTO * « PRESIDENZA CONFINDUSTRIA REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE, PROLUNGATO IL MANDATO A FAUSTO MANZANA »

11.17 - giovedì 16 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Fausto Manzana sarà Presidente della Confindustria Regionale Trentino-Alto Adige fino alla scadenza del suo mandato in Confindustria Trento. Così ha deliberato il Consiglio Regionale nel corso dell’ultima riunione. Il prolungamento del mandato di Manzana avviene in coerenza con il meccanismo automatico previsto a livello nazionale, in base al quale si era data alle Associazioni la possibilità di un prolungamento biennale per i vertici di Associazioni e Confindustrie regionali, senza necessità di effettuare interventi di modifica statutaria, in particolare in dipendenza della crisi pandemica.

Confindustria Trento si è impegnata a riconoscere ad Assoimprenditori Alto Adige la Presidenza di Confindustria regionale Trentino – Alto Adige per un periodo temporale analogo a quello ricoperto dal Presidente Fausto Manzana in deroga.