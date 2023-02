RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * PUNTATA 4 FEBBRAIO 2023, « LA CITTÀ DI BERGAMO, CAPITALE DELLA CULTURA 2023 » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

19.44 - sabato 4 febbraio 2023

Linea Verde Life, St 2022/23 – Bergamo – 04/02/2023. La città di Bergamo, capitale della Cultura 2023 insieme a Brescia, è protagonista dell’appuntamento con “Linea Verde Life”. Oltre alle bellezze della città, si parla di attività green di vario genere, come quella che sostituisce la plastica per imballaggi con il cartone riciclato. In programma anche una visita alle antiche miniere di fluorite a Dossena sulle Orobie, dopo avere superato il più lungo ponte tibetano del mondo. Immancabile, infine, l’approfondimento gastronomico, con le nove Dop casearie della bergamasca.

