THALES * TELEFONIA MOBILE: « CON GOOGLE SI POTRÀ GESTIRE L’ATTIVAZIONE DELL’E-SIM SUI DISPOSITIVI ANDROID, CON UN SEMPLICE CLIC »

Thales e Google implementano l’eSIM del sistema Android. La soluzione eSIM Discovery di Thales permetterà l’attivazione veloce di Google Discovery sui dispositivi Android.

Con più di 300 piattaforme eSIM nel mondo, Thales contribuisce attivamente a rendere il pianeta non solo più connesso, ma anche protetto dagli attacchi informatici dall’edge al core.

La collaborazione tra Thales e Google semplifica e velocizza l’attivazione del profilo sui diversi dispositivi dell’utente, migliorando il livello del servizio.

Entro il 2025 – secondo il rapporto GSMA Intellicence – ci saranno oltre 3,4 miliardi di dispositivi abilitati eSIM (inclusi tablet, laptop e smartwatch) e il 98% degli operatori di rete mobile mira a offrire il servizio eSIM entro quella data. Questa prospettiva indica che c’è molto interesse a sfruttare nel migliore dei modi l’eSIM, il cui obiettivo primario è quello di fornire il miglior servizio l’utente. Per prepararsi a questo cambiamento, la soluzione eSIM Discovery di Thales, in stretta collaborazione con Google, permette di gestire l’attivazione dell’eSIM sui dispositivi Android in modo semplice, con un solo clic.

Quando i dispositivi eSIM vengono accesi per la prima volta, individuano l’operatore telefonico dell’utente e scaricano l’abbonamento per attivare l’accesso al cellulare. Il servizio Thales eSIM Discovery renderà questo processo più semplice e possibile, consentendo l’attivazione con un clic.

Infatti, grazie a questa soluzione, quando un utente si abbona a una nuova rete mobile, sullo schermo del dispositivo apparirà un messaggio che lo informa che il profilo è pronto per il download. Se accettato, l’abbonamento viene scaricato immediatamente. In alternativa, l’utente può verificare la presenza di un nuovo profilo tramite la procedura guidata di configurazione del dispositivo mobile o il menu delle impostazioni. Per l’utente è semplice come disporre della connettività sul cellulare.

Inoltre, poiché la soluzione è basata su cloud e progettata per far fronte a implementazioni future, Thales può garantire disponibilità a livello globale per supportare tutti i dispositivi Android e gli operatori ovunque nel mondo. Per dirla in un altro modo, il sistema consente l’attivazione del profilo della eSIM ovunque e su qualsiasi dispositivo.

“Thales è lieta di collaborare con Google per fornire una modalità semplice e sicura di attivazione degli abbonamenti eSIM, al fine di semplificare la vita agli utenti e ai produttori di dispositivi Android.

Il Servizio eSIM Discovery di Thales semplifica la vita agli utenti e ai fornitori di connettività. Qualsiasi operatore di telefonia mobile che attualmente utilizza la nostra piattaforma per gestire gli abbonamenti può già integrarsi con questa soluzione e iniziare a offrire a tutti gli utenti che posseggono un dispositivo Android la possibilità di attivare la eSIM con un clic “, ha dichiarato Eva Rudin, EVP Mobile Connectivity Solutions di Thales.