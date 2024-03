APT VAL DI FASSA (TN) * TURISMO: « A MARZO DIECI EVENTI PER ACCOGLIERE LA PRIMAVERA, TRA SPORT – MUSICA – GASTRONOMIA E DIVERTIMENTO SULLA NEVE »

16.12 - martedì 5 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Val di Fassa: a marzo dieci eventi per accogliere la primavera. Nella valle ladina, il mese che saluta il periodo più freddo dell’anno e dà il benvenuto alla stagione della rinascita, è ricco di appuntamenti di sport, musica, gastronomia e divertimento sulla neve

A marzo la Val di Fassa fa il pieno di appuntamenti, per festeggiare sulla neve l’arrivo della primavera e, poco dopo, della Pasqua. Le recenti precipitazioni nevose garantiscono un’ottima sciabilità nella valle ladina e il desiderio di divertirsi in pista cresce con l’allungarsi delle giornate.

Proprio la piacevolezza del clima e l’aumento delle ore di luce favoriscono gli appuntamenti che invitano a trascorrere vacanze sugli sci. E si parte con la grinta del Nissan e-4ORCE Vertical Winter Tour 2024 che, il 6 e 7 marzo a Canazei, porta la musica di Radio Deejay, con il simpatico Chicco Giuliani, assieme a molte attrazioni, talent radiofonici e divertimento tra sport, animazione e musica.

Prove di Coppa Europa di Ski Cross si svolgono, il 7 e l’8 marzo, al Cross Park Costabella del San Pellegrino. Un’occasione per assistere alle gare di una disciplina spettacolare che fa parte del settore freestyle. Ai cancelletti di partenza un centinaio di atleti, di cui una quindicina di italiani.

L’8 marzo, giornata internazionale della donna, in Val di Fassa si celebra sin dall’alba nella skiarea Ciampac con l’ultimo appuntamento della stagione di Trentino Ski Sunrise: da Alba di Canazei con la cabinovia, quando è ancora buio, si raggiungono i 2160 metri del Ciampac, con la seggiovia si raggiunge Sella Brunech per ammirare il sorgere del sole e poi, assieme ai maestri di sci della scuola di sci Marmolada di Canazei, si fa il primo slalom esclusivo sulla pista che porta direttamente al Rifugio Crepa Neigra, dove si gusta un’ottima colazione.

Le donne vengono celebrate anche in musica perché, alle ore 12 dell’8 marzo sempre nella skiarea Ciampac, si inaugura, con il concerto di un Organ Trio guidato da Marco Castelli, la 26ma edizione del Dolomiti Ski Jazz. È questo il primo di ventiquattro concerti per ventidue location che fino al 17 marzo, porta grande ritmo nelle Valli di Fassa, Fiemme e Cembra. E lo fa con artisti di primo piano come John Scofield che, con il suo quartetto, porta in scena “Yankee Go Home” il 16 marzo ore 21 al Teatro Navalge di Moena. Accanto a Scofield, nel ricco programma del festival troviamo, Roberto Gatto Quintet, Aaron Goldberg Trio, Viva De Andrè, Roaring Cat’s, solo per citare alcuni assi del jazz che si esibiscono nelle vallate dolomitiche (tutto il programma su www.fassa).

Sempre l’8 marzo prende il via fino al 10 marzo la Scufoneda , l’happening dello sci dal tallone libero con il “Villaggio Scufons” allestito al Passo San Pellegrino. Il programma prevede “ski experience” per esperti, escursioni freeride con guide alpine, sciate vintage e tante occasioni di convivialità.

Il 9 e 10 marzo, al Passo San Pellegrino torna 105 XMasters due giorni di sport, intrattenimento, musica, freestyle contest, esperienze e divertimento sulla neve in compagnia della musica di Radio 105.

Il 10 marzo, seconda divertentissima edizione dello Snow Ciurcus Event al Ciampac, con esibizioni circensi sulla neve per appassionare piccoli e grandi.

Dal 17 al 22 marzo torna A tavola con la Fata delle Dolomiti, la rassegna golosa che, con i menù proposti dai ristoranti moenesi Malga Panna, Foresta, Fuciade, Ostaria Tyrol e quest’anno pure Malga Roncac, strizza l’occhio alla primavera.

Con partenza e arrivo da Canazei, il 22 marzo si svolge la 30ª Sellaronda Skimarathon competizione notturna su pista a coppie di sci alpinismo, tra paesi e passi delle valli ladine di Fassa, Gardena, Badia e Livinallongo.

Il giorno dopo, il 23 marzo, appuntamento con Destroy the Winter un evento dedicato agli appassionati degli sport invernali, con tanta musica live con noti deejay che fanno ballare tutti sul manto candido, sfide di pallavolo sulla neve e tanto divertimento per salutare l’inverno.

Un’infilata di eventi che si conclude il 31 marzo con una Pasqua che merita davvero di essere trascorsa sugli sci, godendosi l’ultima settimana di slalom nella skiarea della Val di Fassa che restano in funzione fino al 7 aprile.