VINZIMARKT * BOLZANO – SOLIDARIETÀ: « 5 ANNI 130 TONNELLATE DI CIBO SALVATE DALLA SPAZZATURA E 800 FAMIGLIE ASSISTITE »

5 anni di VinziMarkt a Bolzano. 130 tonnellate di cibo salvate dalla spazzatura e 800 famiglie assistite. Entusiasmo e impegno sono stati grandi fin dall’inizio: esattamente cinque anni fa, il 5 marzo 2019, il VinziMarkt di Bolzano ha aperto le sue porte per la prima volta. In questi cinque anni, più di 50 volontari hanno lavorato per circa 23.000 ore in 510 giorni di apertura, hanno evitato che 130 tonnellate di cibo andassero sprecate e le hanno distribuite a un totale di 800 famiglie in condizioni di disagio. Il VinziMarkt di Via Andreas Hofer 4F a Bolzano è aperto ogni martedì e giovedì pomeriggio. Tra le 50 e le 75 famiglie bisognose, provenienti da un totale di 38 Paesi di origine, si recano al negozio ogni pomeriggio di apertura. Invece di usare il denaro, acquistano con i punti.

Dopo un anno (2020), 140 famiglie bisognose sono state registrate al VinziMarkt e hanno avuto diritto a fare acquisti con i punti invece che con il denaro. Poi è arrivato Covid. La pandemia ha fatto salire alle stelle il bisogno delle persone. Nel 2023, 340 famiglie con 1.069 membri del centro di Bolzano Rencio e i piani di Bolzano avevano diritto di fare acquisti al VinziMarkt. Nell’anno precedente, il 2023, erano 265 famiglie con 822 persone. Più di 50 clienti hanno più di 65 anni. Senza il VinziMarkt, tutti gli aventi diritto farebbero fatica ad arrivare a fine mese. Ricevono i punti tramite il centro di consulenza della Vinzenzgemeinschaft. Tutti i clienti ricevono il pane gratis.

Il VinziMarkt riceve circa il 70% degli alimenti dal Banco Alimentare-Landestafel, mentre quasi un terzo di tutti i prodotti freschi e a lunga conservazione proviene da un gruppo di 50-60 aziende, cooperative agricole e produttori, oltre che da privati. Questi riforniscono regolarmente il VinziMarkt di alimenti, prodotti per l’igiene e articoli per la casa, contribuendo così alla varietà dell’offerta e alla gioia dei clienti. Luca Merlino, vicepresidente, e Giovanni Vultaggio, direttore del Banco Alimentare-Landestafel Trentino-Alto Adige (fondato nel 2003), hanno spiegato che nel 2022 125 organizzazioni della regione Trentino-Alto Adige hanno ricevuto cibo e lo hanno distribuito a più di 20.000 persone bisognose (VinziMarkt incluso).

Da cinque anni lavora ininterrottamente e a titolo completamente volontario un team di oltre 50 persone, tra cui la direttrice Sabine Eccel e la vice direttrice Gabi Pichler. I volontari condividono l’orario di apertura il martedì e il giovedì pomeriggio e sono sempre presenti in dieci, per rifornire gli scaffali, distribuire il pane, occuparsi della cassa e riordinare il magazzino. Al di fuori dell’orario di apertura, altri volontari raccolgono gli alimenti da aziende e privati che li donano e tengono puliti il locale. Negli ultimi cinque anni, i volontari del VinziMarkt hanno distribuito anche molti prodotti freschi, dalla mozzarella al latte, al formaggio, allo yogurt, alla frutta e alla verdura.

Sabine Eccel è felice che il mercato sociale di Bolzano, ospitato in locali in affitto accanto al Kleiderkammer, sia in funzione da mezzo decennio e che i volontari siano cresciuti insieme fino a formare una grande comunità di solidarietà. Ricorda la difficile fase di avvio, il lavoro di preparazione e l’incertezza sul fatto se le persone avrebbero accettato l’offerta. “Il VinziMarkt mi dà molto”, dice Sabine Eccel. Ha conosciuto molte persone fantastiche, dai clienti e volontari ai sostenitori e donatori. “Le persone del Vinzimarkt arricchiscono la mia vita”, afferma felice Sabine Eccel. “Sto bene”, dice. Le piace dare il suo tempo per aiutare le persone. Il suo lavoro nel volontariato le restituisce molto di più di quello che dà.

La pandemia ha rappresentato una sfida particolare, ha sottolineato la vicepresidente Gabi Pichler durante la conferenza stampa di oggi. Nella primavera del 2020 il VinziMarkt è rimasto chiuso per circa un mese e i clienti del mercato sociale sono stati riforniti di pacchi alimentari. Anche la successiva inflazione e la guerra in Ucraina hanno lasciato il segno. Da allora il numero di persone che hanno diritto ad accedere al VinziMarkt è leggermente diminuito perché le persone si sono trasferite o hanno trovato lavoro. Oggi, in occasione del 5° anniversario, 209 famiglie con 663 familiari possono fare acquisti al VinziMarkt utilizzando punti anziché denaro. Si tratta di persone provenienti da 38 Paesi d’origine. Josef Haspinger, Presidente del Consiglio Centrale della Südtiroler Vinzenzgemeinschaft, ha ringraziato tutti i volontari e i donatori di cibo per il loro impegno e li ha invitati a continuare a offrire il loro sostegno. In tutto l’Alto Adige, 35.000 famiglie sono colpite da povertà relativa e il 12% degli occupati solo in Alto Adige è a rischio di povertà nonostante il lavoro.

