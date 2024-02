PAT * METEO: « DA VENERDÌ PRECIPITAZIONI E NEVICATE IN MONTAGNA, FRA 1.500 E 1.700 METRI, VENTO FORTE IN QUOTA »

12.23 - giovedì 8 febbraio 2024

Una nuova perturbazione interesserà il territorio provinciale nelle prossime ore portando neve e instabilità fino alla giornata di domenica. A partire dalla giornata di domani, venerdì 9 febbraio, Meteotrentino prevede infatti precipitazioni abbondanti e nevicate mediamente tra i 1.500 e i 1.700 metri, localmente anche a quote inferiori, con importante rinforzo delle correnti in montagna.

Nel dettaglio le precipitazioni sono attese già dal mattino di domani, venerdì 9 febbraio, e dalla tarda mattinata e fino al mattino di sabato risulteranno diffuse e a tratti persistenti.

I fenomeni sono attesi abbondanti soprattutto sui settori sud occidentali e meridionali del territorio provinciale e nelle zone di stau, dove le cumulate potranno raggiungere e localmente superare i 70 – 90 mm; altrove le cumulate saranno inferiori, con valori medi di 30 – 60 mm. La quota neve è attesa mediamente a 1.500 – 1.700 m ma localmente potrà scendere fino a 1200 m circa soprattutto nelle valli più strette dei settori occidentali e durante le fasi più intense nella serata di venerdì.

Oltre i 1800 m sono attesi mediamente 30 – 60 cm di neve, con valori localmente maggiori alle quote più alte dei settori occidentali e quantitativi inferiori a quote più basse. I venti in montagna sono previsti forti o molto forti da sudovest al mattino di venerdì, in attenuazione e rotazione da sud nel corso della giornata; in valle attesi venti meridionali localmente moderati o forti.

Sabato e domenica il tempo rimarrà instabile ma, soprattutto a sudovest, con precipitazioni probabilmente meno intense e persistenti rispetto a quelle attese tra la mattina di domani e sabato mattina.