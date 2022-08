VATICANNEWS.VA/IT * POPOLI INDIGENI: PAPA FRANCESCO, « NON DIMENTICARE IL DEBITO CHE ABBIAMO NEI LORO CONFRONTI, CAUSA LA COLONIZZAZIONE »

08.08 - mercoledì 10 agosto 2022

Popoli indigeni, il Papa: genuino e prezioso il loro senso di comunità.

In un tweet Francesco ricorda la Giornata che l’Onu dedica ai popoli autoctoni per non dimenticare il debito che abbiamo nei loro confronti a causa dello sfruttamento delle terre e della colonizzazione. “Appoggiare questi popoli – commenta dall’Amazzonia il padre comboniano Dario Bossi – non può essere una questione di solidarietà folkloristica, ma è il modo che abbiamo di difendere il Pianeta”.

Gabriella Ceraso – Città del Vaticano

A milioni di persone appartenenti ai popoli indigeni che abitano quasi un quarto della superficie terrestre mondiale – custodi e protettori del Creato eppure a rischio più di altri dai cambiamenti climatici e dall’opera di sfruttamento umano della Terra – si rivolgono oggi le parole di Francesco. Il Pontefice in un tweet ripercorre alcuni dei concetti ribaditi nel recente viaggio in Canada il suo “pellegrinaggio penitenziale” proprio presso le popolazioni autoctone che abitano quella immensa terra cui la colonizzazione ha fatto tanto male.

