Net Insurance e Cassa di Risparmio di Bolzano entrano nel capitale di [email protected] SpA.

In data 13 luglio 2021 Net Insurance e Cassa di Risparmio di Bolzano sono entrate nel capitale di [email protected] SpA con una quota del 5% ciascuno.

[email protected] è una società di brokeraggio assicurativo fondata recentemente a Trento e nata dalla collaborazione tra un gruppo di professionisti esperti nel settore della bancassicurazione e ISA (Istituto Atesino di Sviluppo) di Trento.

[email protected] è stata costituita con l’obiettivo di caratterizzarsi nel mondo del brokeraggio assicurativo per l’esteso utilizzo delle nuove tecnologie proprie dell’insurtech che permetteranno di fornire ai clienti soluzioni gestionali innovative ed a prezzi competitivi.

La nuova società opererà soprattutto sul mercato bancario e finanziario, dapprima italiano e poi europeo, offrendo il proprio supporto specializzato ai processi di vendita e post-vendita dei propri clienti.

Nicola Calabrò, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Cassa di Risparmio di Bolzano, afferma: “Crediamo che questa nuova iniziativa potrà essere di successo e possa permettere alla nostra banca di migliorare la nostra capacità di offerta.”

“Questa operazione consolida la partnership tra Net Insurance e Cassa di Risparmio di Bolzano, fondata su valori e princìpi comuni” ha commentato Andrea Battista, Amministratore Delegato di Net Insurance.

Michel Larigauderie, tra i soci fondatori di [email protected] ed ideatore del progetto, dichiara: “Siamo molto orgogliosi che due realtà come Net Insurance e Cassa di Risparmio di Bolzano abbiano deciso di stare al nostro fianco in questa nuova avventura. Il loro know how consentirà a [email protected] di raggiungere con maggior efficienza e rapidità i propri obiettivi.”

****

Net Insurance und Südtiroler Sparkasse beteiligen sich an [email protected] AG.

Am 13. Juli 2021 haben sich Net Insurance und Südtiroler Sparkasse mit einem Anteil von jeweils 5% am Gesellschaftskapital von [email protected] AG beteiligt.

[email protected] ist eine Versicherungsbrokergesellschaft, die kürzlich in Trient gegründet wurde und aus der Zusammenarbeit zwischen einer Gruppe von Berufsexperten im Bereich Bancassurance und ISA (Istituto Atesino di Sviluppo) aus Trient entstanden ist.

[email protected] wurde mit dem Ziel gegründet, im Versicherungsbrokergeschäft die neuen Technologien im Bereich Insurtech einzuführen, die es ermöglichen, den Kunden innovative Lösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

Das neue Unternehmen wird vor allem, zuerst auf dem italienischen und dann auf dem europäischen Banken- und Finanzmarkt tätig sein und seinen Kunden fachkundige Unterstützung im Verkaufsprozess und in der Kundenbetreuung bieten.

Nicola Calabrò, Beauftragter Verwalter und Generaldirektor der Südtiroler Sparkasse, erklärt: „Wir sind überzeugt, dass diese neue Initiative erfolgreich sein wird und unsere Bank in die Lage versetzen wird, unser Angebot auszubauen.“

„Diese Operation festigt die Partnerschaft zwischen Net Insurance und Südtiroler Sparkasse, die auf gemeinsame Werte und Prinzipien gründet“, unterstreicht Andrea Battista, Beauftragter Verwalter

von Net Insurance.

Michel Larigauderie, einer der Gründungsgesellschafter von [email protected] und Ideator des Projektes, erklärt: „Wir sind sehr stolz darauf, dass zwei Unternehmen wie Net Insurance und Südtiroler Sparkasse sich entschieden haben, uns bei diesem neuen Abenteuer zur Seite zu stehen. Ihr Know-how wird es [email protected] ermöglichen, ihre Ziele effizienter und schneller zu erreichen.“