UNCEM * “PROTESTE DEI TRATTORI“: « POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA, LE NOSTRE DIECI PROPOSTE » (DOSSIER)

Politica agricola comunitaria. Dieci proposte Uncem per la nuova PAC. Il primo pilastro della PAC deve sostenere le imprese non solo di un’agricoltura intensiva. Che non è la sola “agricoltura” possibile. Il sistema dei “titoli” deve essere completamente ripensato. Crea oggi enormi sperequazioni tra le imprese. Tutti sappiamo bene che si sono generate enormi speculazioni e sperequazioni. Lo sanno anche le Associazioni di categoria. Diversi Comuni, nell’affitto dei pascoli di proprietà comunali, hanno messo in atto alcuni strumenti di contrasto a queste speculazioni e Uncem ha promosso in diverse occasioni anche degli strumenti di aiuto e modelli per gli

affidamenti. Li possiamo offrire a tutti. I “titoli” devono essere ripensati. È necessaria una politica della convergenza più coraggiosa che vada ad aiutare chi produce rispetto a chi ha solo ettari.