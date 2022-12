FONDAZIONE VRT * RICERCA APPLICATA: « BANDO 2022 IMPRENDITORIALITÀ FEMMINILE, SEI I PROGETTI SELEZIONATI TRA 22 PERVENUTI (FINANZIAMENTI PER 130 MILA EURO) »

I progetti finanziati.

Alla scadenza del bando, il 28 novembre scorso, sono stati presentati 22 progetti di ricerca da parte di 11 Centri di ricerca e Dipartimenti dell’Università degli Studi di Trento e di 11 start up, enti no profit o microimprese trentine.

Le candidature per i progetti a sostegno dell’imprenditorialità femminile hanno riguardato ambiti diversi per complessivi 528 mila euro di contributi richiesti. Nel dettaglio, 12 riguardavano la salute dell’uomo, 1 l’energia, 5 l’ambiente, 2 la cultura e la didattica, e 2 lo sport e il turismo montano. “La selezione – spiega il presidente Stefano Milani – segue l’approccio innovativo al finanziamento della ricerca scientifica di Fondazione Vrt, ovvero velocità di esecuzione e trasparenza nel processo decisionale. Così come, garantiremo il finanziamento in maniera rapida, valutando nel tempo requisiti quali la continuità e l’impatto dei progetti stessi”.

In ordine alfabetico, le realtà ammesse al finanziamento.

1. Cibio, Dipartimento di biologia cellulare, computazionale e integrata, Università degli Studi di Trento. Secondo l’organizzazione mondiale della sanità, i disturbi cardiovascolari sono tra le patologie che hanno un maggior effetto sulla riduzione delle aspettative di vita. “Nei prossimi anni – osserva Flavia Ravelli, curatrice del progetto Asclepio – avremo un ulteriore aumento della loro incidenza, essendo questi disturbi, effetti collaterali del COVID. Il nostro progetto ha finora creato sonde in grado di legare specificamente SARS- CoV-2 e pianifichiamo in un breve periodo di testare il loro effetto sull’infettività virale ed aiutare la lotta contro il COVID. I risultati ottenuti saranno applicati per creare anche nuove sonde che avranno come target siti ischemici, quali l’infarto, o favorire importanti scoperte per la riduzione degli effetti collaterali di trattamenti dannosi, quali la chemioterapia”.

2. Cibio, Università degli Studi di Trento. Il dipartimento firma, grazie al progetto “MicroSpie”, un test innovativo per la diagnosi precoce e non invasiva delle demenze. La presentazione è della professoressa Michela Denti: “C’è un estremo bisogno di biomarcatori per la diagnosi precoce delle demenze. La diagnosi è attualmente basata sulla misurazione delle capacità cognitive. I biomarcatori disponibili sono invasivi, di misurazione laboriosa e richiedono attrezzature complesse, oltre a personale specializzato. Abbiamo scoperto tre marcatori (microRNA), la cui misurazione nel plasma permette la diagnosi differenziale di demenza frontotemporale o di Alzheimer, e li stiamo brevettando con l’Università di Trento. Il progetto MicroSpie sviluppa un innovativo test point-of-care, in grado di misurare i biomarcatori da noi individuati, in maniera rapida, sensibile, semplice ed accurata. Il dispositivo, a disposizione del neurologo nel suo studio, gli consentirà, da una goccia di sangue, una diagnosi rapida, esatta e precoce, a vantaggio dei pazienti, delle loro famiglie, e di tutta la società”.

3. Dipartimento Ingegneria Industriale, Università degli Studi di Trento. Il progetto NextNewNaturale, guidato da Annalisa Tirella, utilizza nuovi polimeri naturali per lo studio dei tumori e il loro trattamento. “Negli ultimi 10 anni – racconta la professoressa Tirella -, i polimeri naturali di precisione sono stati usati per mimare le proprietà dei tessuti umani e supportare la crescita di cellule. Attualmente, nella ricerca biotecnologica si usano materiali di derivazione animale, con alti costi, bassa riproducibilità e talvolta scarsa disponibilità. Il progetto NextNewNatural (3Ns) vuole promuovere l’uso di polimeri naturali modificati con chimica verde per ottenere nuovi biopolimeri sostenibili e di alta qualità. I risultati ottenuti da alcune ricercatrici del team, hanno dimostrato che polimeri naturali, derivati da alghe, supportano la crescita cellulare e permettono di studiare come i tumori solidi cambiano nel tempo e invadono altri tessuti per formare metastasi”.