COMUNE DI TRENTO * DIRITTI INFANZIA: « IL 26 E 27 MAGGIO LA CITTÀ CELEBRERÀ IL TRENTENNALE DELLA RATIFICA ITALIANA DELLA CONVENZIONE, LA FONTANA DEL NETTUNO SI ILLUMINERÀ DI BLU »

Diritti in movimento. Trento celebra il trentennale della ratifica italiana della Convenzione dei diritti.

Il Comune di Trento, in coerenza con il percorso di Città amica dei bambini e degli adolescenti, aderisce all’iniziativa dell’Unicef Lunga vita ai diritti per celebrare il trentennale della convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea generale delle nazioni unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176.

Grazie alla sinergia tra diversi uffici comunali e numerosi soggetti del territorio impegnati nella promozione dei diritti dei più giovani, è stato predisposto un ricco calendario di iniziative dal titolo Diritti in movimento, che animerà la città nelle giornate di mercoledì 26 e giovedì 27 maggio.

Per l’occasione la fontana del Nettuno si illuminerà di blu.

Il Dado della pace itinerante è uno dei simboli dell’iniziativa, che parte dai luoghi dove bambini, bambine, ragazze e ragazzi vivono la loro quotidianità per riempire gli spazi cittadini e incontrare il mondo adulto, invitato ad ascoltare le voci dei bambini e a riflettere sull’essere parte di una comunità educante.

Stra.bene in festa è il tradizionale evento annuale del progetto che vede coinvolti gli studenti delle scuole medie della città nell’essere cittadini attivi, in azioni di partecipazione, cura dei beni comuni, nell’essere cittadini europei. Le scuole medie proporranno una telecronaca raccontando il percorso annuale.

Con “Diritti” a colori i bambini dei Giocastudiamo preparano dei sassolini decorati con le parole dei Diritti, per poi dar vita ad una caccia al tesoro al parco.

All’interno del progetto Bambini a piedi sicuri, va in mostra Kids Go Green in via Belenzani, con i percorsi realizzati durante l’anno scolastico per incentivare la mobilità sostenibile dei bambini delle scuole primarie, che saranno coinvolte anche nella gara A scuola senz’auto e nella prima sperimentazione del Bike to school alla scuola Nicolodi, in collaborazione con la federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab).

A tutta voce! porta in filodiffusione in piazza Duomo e al Muse la parola dei bambini e dei ragazzi da 0 a 18 anni.

In programma anche Spazi per crescere, uscite nei giardini, nei parchi e nelle piazze della città, con proposte e iniziative dedicate ai più piccoli.

E per i ragazzi con il Muse Salotteens “Io non sono razzista, ma…”

Il programma completo è pubblicato su www.trentogiovani.it