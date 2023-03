UNIONE COMMERCIO TURISMO – SEZIONE ROVERETO (TN) * SICUREZZA: « INCONTRO CON IL QUESTORE IMPROTA ED IL PRESIDENTE FUGATTI, GRAZIE ALL’ON. CATTOI »

14.30 - mercoledì 29 marzo 2023

L’Unione di Rovereto e Vallagarina sempre attenta alla questione sicurezza grazie all’onorevole Vanessa Cattoi confronto con il Questore ed il Governatore Fugatti. Anche alla luce dei recenti accadimenti, la questione sicurezza è un tema sempre al centro dell’attività sindacale dell’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina, che da tempo chiede alle istituzioni preposte un attento presidio del territorio per prevenire episodi di criminalità, vandalismi, traffico di droga e fenomeni illegali, chiedendo altresì che vengano forniti uomini e risorse in misura adeguata alle Forze dell’ordine per assolvere al delicato compito di sorveglianza e di monitoraggio costante del territorio.

Dopo gli episodi delinquenziali degli ultimi tempi l’Unione lagarina si è mossa a vari livelli per promuovere azioni a tutela del diritto a svolgere il proprio lavoro in serenità e sicurezza da parte degli operatori economici, in particolari quelli del terziario che sono a diretto contatto con la clientela e che, purtroppo, sono stati vittima anche di aggressioni pericolose e assolutamente da evitare.

Su questo argomento è sempre attiva anche l’onorevole Vanessa Cattoi, rappresentante alla Camera dei Deputati per il collegio del Basso Trentino, che ha favorito un incontro tra la Giunta Esecutiva dell’Unione ed il questore di Trento Maurizio Improta, al quale il presidente Marco Fontanari ed i membri della Giunta hanno evidenziato le criticità presenti sul nostro territorio e la necessità che sia assicurata anche la percezione della sicurezza da parte dei cittadini perché i nostri nuclei abitati possano essere frequentati da residenti, famiglie e giovani in piena sicurezza.

Nel corso dell’incontro il questore ha evidenziato l’attività di prevenzione e controllo che viene svolta, in collaborazione anche con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia locale, che ha portato ad individuare i responsabili di alcuni furti ed incursioni, rinnovando la disponibilità a recepire indicazioni e richieste per migliorare la collaborazione tra Forze dell’ordine e operatori economici. Anche l’onorevole Cattoi ha posto l’accento sulla necessità che anche a livello legislativo vengano approvati gli opportuni provvedimenti normativi atti a scoraggiare i responsabili di comportamenti criminosi con pene adeguate alla gravità dei reati commessi, assicurando la sua piena disponibilità a mantenere un dialogo costante con chi vive quotidianamente queste problematiche sul nostro territorio.

Nel corso dell’incontro è stata rimarcata una delle annose questioni in attesa di soluzione: la sede del Commissariato di Polizia di Rovereto, attualmente ospitato in un edificio assolutamente non adeguato in via Sighele, a fianco del Tribunale. In tal senso, il presidente dell’Unione lagarina Marco Fontanari e l’onorevole Vanessa Cattoi nei giorni scorsi hanno incontrato il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti per sostenere la richiesta di individuare una sede confacente e posizionata in zona centrale a Rovereto per il Commissariato, che andrebbe a potenziare ulteriormente la presenza e l’efficacia dell’azione delle Forze dell’ordine a Rovereto ed in Vallagarina. Il presidente Fugatti si è dimostrato favorevole ad effettuare una valutazione sulla possibilità di individuare una sede più adeguata per il Commissariato.

*

Unione Commercio Turismo e PMI

SEZIONE AUTONOMA DI ROVERETO E VALLAGARINA