ZENI (PD) – INTERROGAZIONE * ISTRUZIONE: « CON IL SOGGETTO GESTORE DEL LICEO STEAM INTERNATIONAL È STATA SOTTOSCRITTA ANALOGA CONVENZIONE COME PER LE ALTRE SCUOLE PARITARIE ? »

Trento, 22 novembre 2019.

Interrogazione n.

Interventi a favore degli studenti delle istituzioni paritarie

La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 che regolamenta il sistema educativo, dell’istruzione e della formazione del Trentino prevede, all’articolo 76, interventi a favore degli studenti delle istituzioni paritarie, interventi che possono essere concessi nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 33 della Costituzione.

Al comma 3 dello stesso articolo si prevede che la Provincia, mediante apposite convenzioni, possa affidare l’attuazione degli interventi a copertura delle spese d’iscrizione e di frequenza previsti dallo stesso comma 3 direttamente alle istituzioni paritarie interessate.

Lo schema di convenzione, approvato con delibera della Giunta provinciale n.107 dell’8 settembre 2014, prevede che ogni anno la Provincia emetta un avviso affinché le famiglie possano presentare domanda di assegno di studio alle segreterie della scuola.

L’avviso contiene i criteri che danno diritto all’assegno, l’elenco delle scuole paritarie e i tempi e le modalità per le domande. Nell’avviso di quest’anno, che fissa la scadenza per la presentazione delle domande al 20 dicembre 2019, vengono elencate tutte le scuole paritarie attive sul territorio Provinciale con esclusione del Liceo Steam International di Rovereto.

Tanto premesso, interrogo il presidente della Provincia e l’assessore competente per sapere:

1. se con il soggetto gestore del Liceo Steam International sia stata sottoscritta analoga convenzione come per le altre scuole paritarie;

2. in caso di risposta negativa al punto 1., se non si ritenga che detta esclusione crei un’evidente disparità tra studenti trentini che frequentano la scuola paritaria, ledendo così un diritto costituzionale, e se non intenda dunque modificare l’avviso e permettere alle famiglie degli studenti iscritti nel citato istituto di presentare domanda direttamente al servizio istruzione, che dovrà provvedere in via autonoma all’istruttoria delle domande presentate e nel caso alla concessione del finanziamento.

A norma di regolamento, chiedo risposta scritta.

consigliere Luca Zeni