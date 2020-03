PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * CORONAVIRUS: GULLOTTA, « LA SCUOLA NON SI FERMA, ATTIVATI TUTTI GLI STRUMENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITà »

Coronavirus, in molte scuole attivate lezioni a distanza. Il Sovritendente Gullotta: “La scuola non si ferma, attivati tutti gli strumenti per garantire continuità”. Vettorato: “Si è reagito in modo creativo”.

“La scuola, parte fondamentale del sistema, non vuole e non deve rimanere ferma, nemmeno di fronte ad una situazione di emergenza”.

Queste le parole del Sovrintendente Vincenzo Gullotta indirizzate a dirigenti, docenti e personale della scuola in un video a loro dedicato. E in effetti la scuola italiana della nostra provincia, dopo un primo momento di smarrimento, si è organizzata per cercare di restituire agli studenti un minimo di normalità, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia, molti dei quali facevano già parte della routine quotidiana scolastica.

Il primo strumento ad essere utilizzato è stato sicuramente il registro elettronico, adottato ormai in tutte le scuole, seguito dalle piattaforme per la condivisione dei materiali, su cui già abitualmente i docenti caricano documenti per le lezioni e per i compiti. Alcune scuole hanno attivato anche la modalità di videoconferenza, in modo da ricreare delle classi virtuali in cui ragazzi e docenti si possano ritrovare e svolgere vere e proprie lezioni a distanza.

Nei prossimi giorni la Direzione istruzione e formazione pubblicherà anche una circolare con le linee guida sulle attività di e-learning, in modo che questo strumento sia gestito in maniera uniforme in tutte le scuole. “Qualche difficoltà tecnica c’è stata – afferma Gullotta – ma i docenti hanno saputo reagire in maniera davvero esemplare, con intraprendenza e in modo propositivo. Ora stiamo risolvendo i problemi tecnici e a breve sulla pagina web della Didattica e formazione docenti saranno disponibili materiali di vario genere, raccolti o realizzati dagli insegnanti comandati presso la nostra struttura”. L’assessore alla scuola, Giuliano Vettorato, infine, sottolinea anche come la scuola abbia “reagito in modo creativo, realizzando esperienze significative, di cui si farà sicuramente tesoro nel prossimo futuro”.