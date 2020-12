COMUNE DI TRENTO * “ FERRARI INCONTRI ”: « SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE ATTUATIVA, VIA LIBERA AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E ALL’AMPLIAMENTO DELLE CANTINE DI RAVINA »

“Ferrari Incontri”, sottoscritta oggi la convenzione attuativa. Via libera al progetto di riqualificazione e all’ampliamento delle Cantine di Ravina.

Oggi, 31 dicembre, all’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, è stata sottoscritta la convenzione attuativa dell’accordo urbanistico riguardante il progetto “Ferrari Incontri”. A firmare il documento, che dà il via libera a un complesso progetto di riqualificazione delle Cantine Ferrari di Ravina, sono stati Paolo Nicoletti, direttore generale della Provincia autonoma, Luisella Codolo, dirigente del servizio Urbanistica del Comune di Trento, e Alessandro Lunelli per le Cantine Ferrari.

Già il 7 gennaio 2020 è stato sottoscritto tra la Provincia, il Comune e Cantine Ferrari, un accordo urbanistico inteso a creare le condizioni per dare corso a una proposta di riqualificazione funzionale e architettonica del compendio industriale di Ravina. La proposta prevede la realizzazione del nuovo spazio espositivo e multifunzionale “Ferrari Incontri”, la realizzazione di una cantina interrata e la creazione di un’unica area produttiva, senza soluzione di continuità, tanto da richiedere l’acquisizione delle aree oggi occupate da un tratto della strada provinciale 90.

L’accordo è nato dalla convinzione che, attraverso la proposta di ampliamento del compendio produttivo e la realizzazione del nuovo “Ferrari Incontri”, Cantine Ferrari possa continuare a crescere con ricadute positive sul territorio e sul sistema economico, sociale e culturale locale. Con l’attuazione di tale operazione Cantine Ferrari si candida a diventare luogo simbolo per il “Trentodoc”, in grado di accogliere fino a 50 mila visitatori l’anno e quindi una meta turistica complementare con l’offerta turistico-culturale della città di Trento e della provincia.

A seguito di questo accordo è stata adottata dal Consiglio comunale prima, e approvata dalla Giunta provinciale poi, un’apposita variante al Piano regolatore generale che ha recepito gli impegni assunti da Cantine Ferrari, con la sottoscrizione dell’accordo urbanistico. Impegni che sinteticamente riguardano:

• la realizzazione della nuova viabilità, alternativa al tratto della strada provinciale 90 che verrà accorpato nel compendio produttivo;

• la cessione a titolo gratuito in proprietà alla Provincia, delle opere relative alla nuova viabilità, alla rotatoria e al tratto di pista ciclo-pedonale adiacente la nuova viabilità;

• la realizzazione e cessione gratuita al Comune di uno spazio verde a nord dell’abitato di Ravina,

• la realizzazione entro dieci anni dalla sottoscrizione dell’accordo urbanistico (quindi entro il 6 gennaio 2030), di un nuovo edificio destinato a spazio espositivo e multifunzionale denominato “Ferrari Incontri”.

Per dare attuazione a quanto previsto dalla variante al Prg conseguente all’accordo urbanistico, era stata prevista la stipula tra Comune, Provincia e Cantine Ferrari della convenzione sottoscritta oggi. La convenzione disciplina in maniera puntuale tutti gli aspetti già contenuti nell’accordo urbanistico e consente a Cantine Ferrari di procedere con le progettazioni per l’ottenimento dei titoli edilizi.