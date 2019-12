PAT * NOMINATI I COMMISSARI PER 4 COMUNI: « MASSIMO FASANELLI A BORGO D’ANAUNIA, ROLANDO FONTAN A VILLE DI FIEMME, GIORGIO DE CONCINI A NOVELLA E CHIARA AVANZO A SAN MICHELE ALL’ADIGE »

La Giunta provinciale ha provveduto stamane, con l’approvazione di una delibera dell’assessore agli enti locali Mattia Gottardi, a nominare I commissari straordinari per la gestione dei nuovi comuni di Borgo d’Anaunia, Novella, Ville di Fiemme e San Michele all’Adige fino all’elezione dei rispettivi organi comunali.

I commissari nominati sono Massimo Fasanelli per Borgo d’Anaunia, Rolando Fontan per Ville di Fiemme, Giorgio De Concini per Novella e Chiara Avanzo per il Comune di San Michele all’Adige.