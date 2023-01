CAVADA (LEGA TRENTINO) * TEATRO DI CAVALESE: « FINANZIAMENTO PER LA RICOSTRUZIONE CONSERVATIVA, L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE STA PROCEDENDO OPEROSAMENTE »

18.02 - martedì 17 gennaio 2023

CAVADA (LEGA SALVINI TRENTINO): “TEATRO DI CAVALESE: FINANZIAMENTO PER LA RICOSTRUZIONE CONSERVATIVA”

“A seguito della distruzione del Teatro comunale di Cavalese, avvenuta il 4 marzo 2013 a causa di un incendio, il Consiglio comunale ha approvato nel febbraio 2022 il progetto preliminare di ricostruzione. Considerata l’importanza di rispettare la struttura preesistente, in occasione del Consiglio provinciale del luglio 2022, è stato approvato un mio Ordine del giorno volto a riconoscere priorità alla concessione di un contributo provinciale – a integrazione di quanto già nella disponibilità dell’amministrazione comunale – a favore della realizzazione del progetto di ricostruzione conservativa del teatro.

Avendo io posto un’interrogazione durante la seduta odierna del Consiglio provinciale per conoscere la posizione della Giunta rispetto alla ricostruzione conservativa e alla volontà di riconoscere il sopracitato contributo, riporto di seguito la risposta in merito dell’Assessore Gottardi:

“Il Comune di Cavalese, in data 7 aprile 2022, ha avanzato richiesta di finanziamento per i lavori di ricostruzione del Teatro comunale di Cavalese sulla particella edificiale 1075 C.C. Cavalese a valere sul Fondo di cui all’art. 16, comma 3-bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m.. In data 4 agosto 2022 il Servizio Autonomie Locali ha richiesto integrazioni della documentazione inviata, sia sotto il profilo amministrativo, che sotto il profilo tecnico. Il Comune ha inviato le informazioni integrative richieste in data 18 ottobre 2022. Attualmente la documentazione tecnica è al vaglio tecnico del Servizio Opere Civili, solo in esito al quale sarà possibile procedere con l’ammissione al finanziamento.”

Comunico con soddisfazione il quanto, testimoniante il fatto che l’Amministrazione provinciale, per ciò che concerne le questioni riguardanti il Teatro di Cavalese, sta procedendo operosamente. Questo è il miglior presupposto per giungere alla rapida realizzazione dei lavori tanto attesi, con un fondamentale contributo economico della Provincia, la quale ovviamente si occuperà anche di aggiornarne l’ammontare in base ai costi che verranno valutati. Mi auguro dunque che il nostro teatro storico sia presto pronto a ospitare eventi, concerti e manifestazioni, con il forte auspicio che anche in occasione delle Olimpiadi del 2026 si possa condividere con il mondo questa perla di cui, com’è evidente, vado molto fiero.”

E’ quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Gianluca Cavada