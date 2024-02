“LA BOOKIQUE“ * “NAUFRAGHI DA MARCIAPIEDE“: « LO SPETTACOLO TEATRALE CON STEFANO STARNA E THE NIRO, A TRENTO (29/2 – 21.00) »

08.45 - lunedì 12 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il 29 febbraio, giorno “invisibile” per eccellenza, La bOOkique ospita lo spettacolo teatrale “Naufraghi da marciapiede”, scritto ed interpretato dall’attore romano Stefano Starna e che vede la partecipazione con lui sul palco del cantautore romano The Niro (Davide Combusti).

Il testo è liberamente ispirato alla storia di Evio Botta, senzatetto di Roma, le cui parole e i cui pensieri – dolci, drammatici, ironici – accompagneranno gli spettatori nel mondo delle persone che vivono per strada, gli “invisibili” appunto.

A qualche giorno dalla proclamazione di Trento Capitale Europea del Volontariato e dalla richiesta, che ne è scaturita pubblicamente, di maggiore impegno istituzionale verso l’accoglienza e l’inclusione, lo spettacolo di Stefano Starna, diretto da Nicoletta Della Corte, ci sembra quanto mai attuale e vi chiediamo cortesemente di dargli spazio nelle vostre pubblicazioni.

L’inizio è previsto per le 21.00 e l’ingresso è a pagamento, tramite biglietto di €.13,50 da acquistare in prevendita fino all’inizio dello spettacolo all’indirizzo https://oooh.events/evento/naufraghi-da-marciapiede-biglietti/

///

Sul palco

Stefano Starna & The Niro

È la storia – liberamente ispirata – di Evio Botta, senza fissa dimora con un passato di chef e artista che ha trascorso gli ultimi 20 anni della sua esistenza a vivere – e a sopravvivere – a Roma. Attraverso il racconto di Evio, interpretato da Stefano Starna, e le musiche di The Niro, con lui sul palco, viene mostrata la vita da un punto di vista insolito quanto reale.

La vicenda è ambientata a Roma nello storico quartiere di Trastevere dove il protagonista passa le sue giornate. L’incontro con un musicista di strada gli consentirà di raccontarsi e di non sentirsi più solo e invisibile.

Il testo di Stefano Starna ci mostra la condizione dei senza tetto attraverso uno sguardo ironico e allo stesso tempo drammatico.

La regia attenta e sensibile è di Nicoletta della Corte.

Stefano Starna è un attore, doppiatore, e speaker romano, ha cominciato la sua attività teatrale studiando commedia dell’arte, poi si è specializzato nel doppiaggio e opera nel settore da oltre 15 anni.

Nell’ambito del sociale è stato volontario con Caritas, Centro Ricerca e Cura della Balbuzie e diverse Ong internazionali.

https://www.instagram.com/stefano_starna/

The Niro è un cantautore e compositore romano con una lunga e acclamata carriera. Vanta collaborazioni internazionali, dal manager dei Radiohead Chris Hufford, a Gary Lucas, a James MC Teigue regista di V per Vendetta. Il suo ultimo album è stato finalista alle Targhe Tenco 2023 nella categoria Miglior Canzone dell’Anno con il brano Replay.

https://www.instagram.com/theniro_official/

Nicoletta Della Corte attrice e cantante è attualmente in scena assieme a Massimo Wertmuller con lo spettacolo Lina’s Rapsody, omaggio a Lina Wertmuller. Ha appena terminato con successo la tournée di Effetto Truffaut, spettacolo scritto e interpretato dalla stessa e Valerio Ruiz che ne ha curato la regia. Esordisce alla regia con lo spettacolo Naufraghi da Marciapiede.