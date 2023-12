GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * PERCORSO SCOLASTICO: « A DISPOSIZIONE 60 BORSE DI STUDIO, PER VIVERE UN ANNO IN EUROPA »

09.59 - giovedì 28 dicembre 2023

Sono 60 le borse di studio messe a disposizione dalla Regione su proposta dell’assessore Giorgio Leonardi per frequentare l’intero anno scolastico 2024/2025 in uno Stato membro dell’Unione Europea e in Gran Bretagna.

“Crediamo importante aumentare il bagaglio di conoscenza dei nostri ragazzi e promuovere l’integrazione europea – ha spiegato Leonardi – tenuto conto delle esperienze positive maturate nel corso degli anni riteniamo doveroso rinnovare l’importante sostegno economico offerto dalla Regione nei confronti dei nostri ragazzi per rendere possibile il soggiorno di studio all’estero”.

L’iniziativa si rivolge a tutti gli studenti, cittadini dell’Unione europea, residenti da almeno un anno in Regione oppure nei comuni confinanti, di Colle Santa Lucia, Cortina d’Ampezzo e Livinallongo del Col di Lana, Magasa, Valvestino e Pedemonte che frequentino la terza classe del percorso scolastico tradizionale di durata quinquennale o la seconda classe del percorso scolastico di durata quadriennale.

I vincitori potranno frequentare l’anno scolastico in uno stato dell’Unione Europea a condizione che, dopo il rientro in Italia, frequentino l’ultimo anno scolastico ottenendo il diploma. Possono presentare domanda dal 1 al 20 febbraio 2024 tutti gli studenti nell’anno scolastico 2022/2023 abbiano frequentato la seconda classe di un Istituto scolastico superiore e di essere stati ammessi alla classe successiva, che non abbiamo preso alcun voto negativo nel terzo anno scolastico svolto nell’anno 2023/2024 o debito formativo nella pagella scolastica di fine anno che dovrà essere consegnata insieme a tutta la documentazione richiesta entro il prossimo 30 giugno pena l’esclusione dalla graduatoria. Inoltre, gli studenti che vorranno fare richiesta, non dovranno avere un Isee familiare superiore a 65 mila euro. Ogni borsa di studio andrà da un importo minimo di 8 mila euro fino a un massimo di 12 mila euro in base al punteggio assegnato in graduatoria e non potrà essere cumulabile con qualsiasi altro contributo ricevuto da altri enti pubblici.

Il punteggio finale della graduatoria verrà calcolato in base al rendimento scolastico ed alla situazione economica della famiglia. Se uno studente alla fine del terzo anno dovesse riportare un voto negativo o debito formativo nella pagella scolastica, verrà revocata la borsa di studio e subentrerà chi segue in graduatoria. L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito della Regione.

Il relativo modulo per partecipare al bando è disponibile online sul sito della Regione https://www.regione.taa.it . Le domande devono essere presentate all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) europa@pec.regione.taa.it indicando esplicitamente nell’oggetto “Domanda borse di studio anno scolastico 2024/2025”. Non verranno considerate valide le domande inviate da indirizzi di posta elettronica NON CERTIFICATA.

Referente Sinn Sieglinde (Ripartizione III) contatto telefonico 0461.201406 – e-mail: sieglinde.sinn@regione.taa.it

***

60 STIPENDIEN FÜR DEN BESUCH EINES SCHULJAHRES IN EUROPA

60 Stipendien wurden auf Vorschlag des Regionalassessors Giorgio Leonardi von der Region zur Verfügung gestellt, um das gesamte Schuljahr 2024/2025 in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union und in Großbritannien zu besuchen.

„Wir glauben, dass es wichtig ist, das Wissen unserer Jugendlichen zu erweitern und die europäische Integration zu fördern. In Anbetracht der im Laufe der Jahre gesammelten positiven Erfahrungen halten wir es für unsere Pflicht, die von der Region geleistete finanzielle Unterstützung für einen Schulaufenthalt im Ausland zugunsten unserer Jugendlichen zu erneuern“, erklärte Leonardi.

Die Initiative richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union sind und seit mindestens einem Jahr in der Region oder in den angrenzenden Gemeinden Colle Santa Lucia, Cortina d’Ampezzo und Livinallongo del Col di Lana, Magasa, Valvestino und Pedemonte wohnhaft sind und die dritte Oberschulklasse des normalen Bildungswegs mit fünfjähriger Dauer bzw. die zweite Oberschulklasse des Bildungswegs mit vierjähriger Dauer besuchen.

Die Stipendienempfängerinnen und -empfänger können das Schuljahr in einem Staat der Europäischen Union absolvieren, sofern sie nach ihrer Rückkehr nach Italien das letzte Schuljahr besuchen und das Abitur ablegen. Alle Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2022/2023 die zweite Klasse einer Oberschule besucht haben und in die nächsthöhere Klasse versetzt wurden, können im Zeitraum vom 1. bis zum 20. Februar 2024 einen Antrag auf ein Stipendium einreichen. Außerdem darf ihr abschließendes Schulzeugnis der dritten Klasse des Schuljahres 2023/2024 keine negative Note oder einen Lernrückstand aufweisen. Dieses Schulzeugnis muss zusammen mit den erforderlichen Unterlagen innerhalb 30. Juni 2024 ─ bei sonstigem Ausschluss aus der Rangordnung ─ eingereicht werden. Der Antrag darf außerdem nur von Schülerinnen und Schülern eingereicht werden, deren Familien einen ISEE-Wert (Indikator der Einkommens- und Vermögenslage nach der Äquivalenzskala) bis zu 65.000,00 Euro aufweisen. Jedes Stipendium beträgt mindestens 8.000,00 Euro und höchstens 12.000,00 Euro je nach Punktzahl in der Rangordnung und ist nicht mit den von anderen öffentlichen Körperschaften gewährten Beiträgen kumulierbar.

Die endgültige in der Rangordnung aufscheinende Gesamtpunktzahl wird aufgrund der Schulleistungen und der wirtschaftlichen Lage der antragstellenden Person berechnet. Weist eine Schülerin/ein Schüler im abschließenden Schulzeugnis der dritten Klasse eine negative Note oder einen Lernrückstand auf, wird das Stipendium widerrufen und der in der Rangordnung folgenden Person zugewiesen. Das Verzeichnis der Stipendienempfängerinnen und -empfänger wird auf der offiziellen Website der Region veröffentlicht.

Der entsprechende Vordruck zur Beantragung des Stipendiums kann von der Website der Region https://www.regione.taa.it heruntergeladen werden. Die Anträge auf ein Stipendium sind an die PEC-Adresse europa@pec.regione.taa.it zu senden und als Gegenstand der E-Mail ist folgender Text anzugeben: „Antrag auf Stipendium für das Schuljahr 2024/2025“. Es werden nur die Bewerbungen berücksichtigt, die von einer ZERTIFIZIERTEN E-MAIL-ADRESSE gesendet werden.

Kontaktperson: Frau Sinn Sieglinde (Abteilung III) – Telefon: 0461.201406 – E-Mail: sieglinde.sinn@regione.taa.it