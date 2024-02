CONFCOMMERCIO TRENTINO * “FAITA FEDERCAMPING“: « PROTAGONISTA ALLA FIERA “HOSPITALITY“ DI RIVA DEL GARDA, CON UN PADIGLIONE DEDICATO ALL’OUTDOOR »

10.37 - venerdì 2 febbraio 2024

Outdoor boom: FAITA Federcamping protagonista a Hospitality 2024. Faita Federcamping protagonista alla fiera Hospitality di Riva con un padiglione dedicato all’Outdoor. FAITA Trentino annuncia che FAITA FederCamping sarà nuovamente protagonista di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, la fiera internazionale dedicata agli operatori dell’HoReCa, in programma dal 5 all’8 febbraio 2024 al quartiere fieristico di Riva del Garda.

Come l’anno scorso la federazione dei gestori di campeggio aderente al sistema Confcommercio, sarà presente al padiglione Outdoor Boom con lo stand Faita come punto di riferimento per gli associati.

«Siamo orgogliosi di rappresentare – spiega Fabio Poletti presidente Faita Trentino – un settore così importante dell’offerta turistica provinciale e italiana a questa edizione di Hospitality, come già avvenuto nel 2023. Come partner principale della fiera, l’associazione ha un ruolo da protagonista ed ha lavorato alla predisposizione di un calendario di incontri che arricchiscono il programma della fiera. Nei giorni dell’esposizione nel padiglione riservato al turismo open air “Outdoor boom”, si susseguiranno appuntamenti dedicati al miglioramento delle strutture in termini di accessibilità e qualità dell’offerta, con particolare attenzione ad alcuni aspetti della gestione aziendale come il passaggio generazionale e la grande scommessa della transizione green».

Durante l’evento principale, “Sostenibilità d’impresa e i pilastri ESG: un nuovo modo virtuoso e profittevole per la gestione delle strutture ricettive open air” che si terrà mercoledì 7 febbraio dalle 16.30 alle 18.00

presso il Theatre, il main stage della fiera nel padiglione D, verrà presentato lo studio – il primo in Italia – commissionato da Faita sulla sostenibilità d’impresa di un campione di camping trentini. L’obiettivo è supportare ed accompagnare gli associati e le imprese del settore verso una maggiore consapevolezza e le opportunità, anche in termini di redditività aziendale, offerte dall’adozione delle buone pratiche previste dall’Agenda 2030. In particolare, tra i pilastri ESG, il tema ambientale è un asset importante per le aziende del settore open air che possono cogliere l’opportunità di un mercato sensibile, soprattutto a livello internazionale.

Apertura e chiusura dell’evento saranno affidati a Roberto Failoni, Assessore al Turismo Provincia di Trento. Partecipano al convegno Alberto Granzotto, presidente Faita Nazionale, Fabio Poletti, presidente Faita Trentino, Mauro Santinato, CEO Teamwork, Sigmar Cavazza, titolare Camping Fornella, Lorenzo Kasperkovitz, responsabile servizio relazioni esterne e sostenibilità Cassa Centrale Banca – CCI e Sara Battistella di Quinto Passo.