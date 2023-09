SEN. BIANCOFIORE (C.I) * FEMMINICIDI: « A VENEZIA IL MIO CAGNOLINO SUL “RED CARPET”, IN ACCORDO CON LA PRESIDENTE »

10.50 - sabato 9 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Buon giorno a tutti, se non l’avete già ricevuta, vi inoltro una bellissima fotografia di quanto giustamente sia trasversale il tema dei femminicidi. In accordo con la Presidente ho portato il mio cagnolino sul red carpet anche per denunciare che quei giovani che uccidono una capretta a calci e pugni, che violentano un cane a Palermo, che prendono a calci un riccio come un pallone, da grandi possono essere potenziali assassini.

Sen. Michaela Biancofiore

Presidente Gruppo parlamentare Civici d’Italia, Coraggio Italia – Noi Moderati – Udc – Maie

Componente commissione bicamerale Femminicidio