PROGRAMMA TV “UOMINI E DONNE“ * VIOLENZA SESSUALE: « PRECISAZIONI, LEOLUCA GRANATA HA PARTECIPATO AD UNA SOLA PUNTATA, INQUADRATO UN MINUTO ED ELIMINATO DALLA TRONISTA »

15.55 - venerdì 26 agosto 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

In riferimento alle notizie uscite su un caso di violenza sessuale subito da una ragazza lo scorso anno a Lugano, per il quale viene giudicato colpevole dal Tribunale svizzero, un ragazzo di Modena, Leoluca Granata, molte testate – tra le quali: Corriere della Sera, Repubblica, Il Mattino, Il Resto del Carlino, Il Sussidiario, Fanpage, ecc.- hanno riportato l’accadimento definendo fin dai titoli Leoluca Granata come “volto di Uomini e Donne”, “Tronista di Uomini e Donne”, “vecchia conoscenza di Uomini e Donne”, “Ex tronista”.

Ora, nell’esprimere tutto il più forte dispiacere per l’accaduto alla ragazza ma anche alle famiglie coinvolte, ci teniamo a specificare che Leoluca Granata ha partecipato ad un’unica sola puntata su circa ben 4300 andate in onda del programma da noi prodotto. Inoltre è bene specificare che in quella singola puntata, lo stesso Leoluca è andato in onda per pochissimi secondi: il tempo di presentarsi come corteggiatore e, non convincendo evidentemente la tronista, vedersi eliminato nel giro di pochi attimi e di conseguenza uscire dallo studio. Totale in onda circa 1 minuto e pochi secondi.

Pur comprendendo le ragioni di marketing che impongono alle testate di condire i titoli dei loro articoli con testi cosiddetti acchiappaclick, riteniamo di voler pretendere la doverosa rettifica da tutte quelle testate che hanno erroneamente riportato la notizia definendo il ragazzo come “volto di Uomini e Donne”o “tronista” o “vecchia conoscenza di Uomini e Donne”.