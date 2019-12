SINDACATI DI CATEGORIA * SOCIETÀ CONCESSIONARIE DI AUTOSTRADE E TRAFORI: « SIGLATO L’ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL DI SETTORE » (IN ALLEGATO ORIGINALI PDF)

disciplinari.

Per quanto riguarda la parte economica le parti hanno convenuto quanto segue:

Incremento dei minimi tabellari a regime pari ad euro 135,00 al livello C riparametrato, con le seguenti tranche: 35 € da gennaio 2020, 30 € da agosto 2020, 35 € da gennaio 2021, 35 € da gennaio 2022 (Tab. 3); Una tantum di 500 € al livello C riparametrata, a gennaio 2020 (Tab. 1);

Introduzione di un Importo Differenziato della Retribuzione di 15 € al livello C riparametrato, da dicembre 2021, erogato per 14 mensilità e privo di qualsiasi riflesso sugli altri istituti contrattuali (Tab. 2); L’incremento del contributo alla previdenza complementare a carico delle Società di 0,5 % da giugno 2021 e di un’ulteriore 0,5 % da giugno 2022.

Le Segreterie Nazionali esprimono la loro soddisfazione per l’importante risultato conseguito, soprattutto grazie al sostegno e alla determinazione di tutte le lavoratrici e i lavoratori, che hanno creduto fermamente nella strategicità degli obiettivi da conseguire, sacrificando anche intere giornate di retribuzione, ai quali ora passa la parola, visto che si dovranno esprimere nelle assemblee che si terranno nelle prossime settimane.