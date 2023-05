CONSULTA PROVINCIALE GENITORI – PAT * AUDIZIONE QUINTA COMMISSIONE: « CONTRARI AL DDL 176, SI RINVII LA TRATTAZIONE PER CONFRONTO PIÙ APPROFONDITO »

11.34 - lunedì 8 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Audizione in Quinta Commissione – ddl.176 del 28 marzo 2023 . La Consulta Provinciale dei Genitori si è riunita a maggioranza assoluta dei componenti in data 3 maggio per esprimersi in merito al ddl.176 del 28 marzo 2023.

Dal confronto si è evidenziata l’assoluta carenza di parametri e criteri all’interno del testo in proposta che demanda tutti i regolamenti a successive delibere di Giunta.

La Consulta Provinciale dei Genitori, pur comprendendo il tentativo di valorizzazione della carriera dei docenti, riscontra che la modalità presentata nel disegno di legge, improntata a certificare specifiche competenze in ambito didattico disciplinare, individuando livelli diversi di abilità nell’insegnamento porti purtroppo a screditare la professionalità del corpo insegnante.

Risulta altresì non condivisibile una selezione finalizzata ad individuare competenze didattico disciplinari in soggetti che dovrebbero poi svolgere funzioni organizzative e di progettazione togliendo così alla didattica ulteriori professionalità qualificate.

Infine, si ritiene non meno preoccupante l’ottenere la copertura finanziaria di questa operazione tramite un taglio di 7,2 milioni di euro operato sull’organico che comporterebbe, oltre ad una riduzione di personale insegnante, anche un invecchiamento progressivo della componente docenti a discapito degli studenti, i nostri figli.

In conclusione la Consulta Provinciale dei Genitori esprime, all’unanimità del presenti, contrarietà all’attuale formulazione del disegno di legge n.176 del 28 marzo 2023 invitando a rinviarne la trattazione per un più approfondito confronto con le componenti del sistema educativo provinciale, presentandolo inoltre completo dei relativi regolamenti e sollecitando di valutare modalità più opportune, e non screditanti, per non pregiudicare ulteriormente i delicati equilibri scuola-famiglia.

Il Presidente Maurizio Freschi