GALATEO (FDI) * BRESSANONE: « FERMIAMO LO SFRATTO, DOMENICO AFFETTO DA GRAVI PATOLOGIE STA PER ESSERE SBATTUTO IN STRADA »

15.12 - sabato 4 novembre 2023

Duro intervento quello del Consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Marco Galateo in merito ad una situazione di forte disagio nella città di Bressanone. Domenico Uva, affetto da gravi patologie e invalido diagnosticato lunedì verrà sfrattato di casa. Inutili gli interventi degli assistenti sociali. La richiesta è di trovare una soluzione che non metta Domenico in strada, viste le sue patologie e le temperature ormai invernali.

“Sono stato a casa di Domenico Uva assieme alla Consigliera Anna Scarafoni e al Capogruppo in Consiglio comunale di Bolzano Alessandro Forest. Assieme abbiamo appreso della difficile situazione in cui si trova Domenico, affetto da complesse patologie che lo rendono invalido. Il complesso quadro giuridico richiede uno studio attento. Nel mentre, Domenico non può essere sbattuto in strada: le temperature invernali unite alle sue patologie potrebbero risultare fatali.

Inutile dire che l’attuale situazione di caro casa e caro vita in Alto Adige non aiutano: sembra impossibile trovare un alloggio per Domenico. Lanciamo quindi un appello: non possiamo lasciare Domenico solo, non deve rimanere indietro. Dopodomani, lunedì, Domenico non deve finire in strada” – ha dichiarato il Consigliere di Fratelli d’Italia Marco Galateo.