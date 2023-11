NURSING UP TRENTO * PENSIONE: HOFFER, « IL GOVERNO VUOLE TRASFORMARLA DA RETRIBUTIVA IN CONTRIBUTIVA, NOI NON CI STIAMO »

14.19 - sabato 4 novembre 2023

Questo governo, a livello nazionale, vuole massacrare le nostre pensioni con riduzioni economiche consistenti! Ebbene sì … è tutto vero … questo governo vuole trasformare la pensione retribuita a in contributiva per tutti i lavoratori pubblici assunti prima del 1996, con tagli fino al 30%. Questo passaggio significa, come minimo, una perdita di 200 euro nella pensione.

È una cosa inaccettabile! Questo governo con una mano concede le briciole e con l’altra “ringrazia”, con il ben servito, gli eroi della pandemia. Giù le mani dalle nostre pensioni, giù le mani da anni di sacrifici, giù le mani da chi oggi ha dato anima e corpo perché questo servizio sanitario pubblico si reggesse ancora in piedi!!!

I nostri politici godono di privilegi, vitalizi, stipendi tra i più alti d’Europa e dove vanno poi a prendere i soldi? Sempre dagli stessi, cioè da chi ha sempre pagato le tasse, con gli stipendi poi tra i più bassi d’Europa!!! Basta con la politica dei condoni, iniziate a far pagare le tasse agli evasori fiscali ed a chi ha redditi e profitti elevati!

Abbiamo chiesto l’immediata estrapolazione degli infermieri e del personale sanitario ex legge n. 43/2006, dai destinatari del vergognoso articolo 34 della bozza “nazionale” della Legge di Bilancio 2024, che prevede un taglio delle pensioni per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1996. Abbiamo chiesto a livello provinciale ulteriori risorse economiche per il CCPL 2022/2024 e nella legge finanziaria nazionale anche altre modifiche, con fondi economici dedicati per valorizzare e riconoscere competenze, professionalità e disagio dei nostri professionisti, se non avremo riscontri positivi apriremo una stagione di mobilitazione generale.

Cesare Hoffer

Nursing up Trento