PAT * “DESTRA ADIGE” – S.P. 90: « CHIUSURA TEMPORANEA DEL TRAFFICO NELLA NOTTE FRA LUNEDÌ 24 E MARTEDÌ 25 OTTOBRE, DALLE 20:00 ALLE 5.00 »

08.08 - domenica 23 ottobre 2022

Nei giorni 24 e 25 ottobre 2022. S.P. 90 “Destra Adige” – II° tronco, chiusura temporanea del traffico. Nella notte fra lunedì 24 e martedì 25 ottobre, dalle ore 20:00 alle ore 5:00, è prevista la chiusura al traffico della S.P. 90 “Destra Adige” II° tronco a Ravina, in corrispondenza del cantiere per le cantine Ferrari. Tale chiusura si rende necessaria per eseguire i lavori di completamento della nuova rotatoria di intersezione fra la S.P. 90 stessa e Via della Croce. Il traffico sarà deviato a sud dell’abitato di Ravina, attraverso la bretella di collegamento con la stazione autostradale di Trento Sud e la S.S. 12 tangenziale di Trento.

Il giorno dopo, martedì 25 ottobre, fra le ore 8:30 e le ore 18:00, saranno effettuati i lavori di pavimentazione definitiva del tratto in variante della S.P. 90. Per permettere l’esecuzione di tali lavorazioni, sarà istituito lungo la S.P. 90 II° tronco, nel tratto compreso fra l’intersezione con Via di Costa San Nicolò e Via della Croce, un senso unico in direzione sud con contestuale divieto di transito in direzione nord. Pertanto, il traffico proveniente dall’uscita 3 della S.S. 12 tangenziale di Trento (svincolo di Ravina) e da Via di Costa San Nicolò potrà regolarmente transitare verso sud per raggiungere Ravina, mentre il traffico proveniente da sud e da Ravina e diretto a Trento sarà deviato attraverso la bretella di collegamento con la stazione autostradale di Trento Sud e la S.S. 12 tangenziale di Trento.