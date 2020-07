SINDACATO SINAPPE * CASA CIRCONDARIALE SPINI GARDOLO TRENTO: MAZZARESE, « TENTATIVO DI SOFFOCAMENTE DA PARTE DI UNA DETENUTA, MANI STRETTE ATTORNO AL COLLO A GIOVANE POLIZIOTTA »

Sempre più frequenti gli episodi di aggressioni ai danni degli uomini e donne in divisa della polizia penitenziaria del Triveneto. Pochi giorni fa a farne le spese è stata una giovane poliziotta in servizio presso la Casa Circondariale di Trento, che si è ritrovata all’improvviso le mani di una detenuta strette intorno al collo in un tentativo di soffocamento, adesso è toccato ad un poliziotto della Casa di Reclusione di Padova.

Il SiNAPPe dice BASTA!!!

NON È PIÙ POSSIBILE ACCETTARE TUTTO CIO’!

L’amministrazione penitenziaria in tutti i suoi livelli è chiamata a dare un segnale forte della sua presenza a tutela di chi si spende per fare rispettare la legge dentro gli istituti Penitenziari, per interrompere questa Inaccettabile carneficina!

*

Il segretario del Triveneto

Andrea Mazzarese