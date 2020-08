AVV. LORENZO ECCHER * CASO KASWALDER – GIORNALISTI: « NESSUN COMPORTAMENTO DISDICEVOLE O SCORRETTO è STATO POSTO IN ESSERE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





A seguito degli articoli di stampa apparsi in data 05.08.2020 secondo i quali nella giornata precedente il Presidente del Consiglio Provinciale Walter Kaswalder avrebbe strattonato ed insultato alcuni giornalisti, lo stesso ha provveduto immediatamente a rispondere che mai si è permesso – né peraltro si permetterebbe – di strattonare ed insultare i giornalisti presenti durante i lavori consiliari, e tantomeno ha tentato di strappare di mano il cellulare ad uno dei cronisti.

Ed ha, inoltre, precisato di essersi limitato a chiedere ai giornalisti di rispettare i limiti di accesso all’aula previsti, tanto più nel momento attuale in cui risulta necessario attenersi alle vigenti regole stabilite per affrontare l’emergenza sanitaria in corso.

Pertanto, alcun comportamento disdicevole o scorretto è stato posto in essere dallo stesso.

*

Avv. Lorenzo Eccher

per conto del Presidente Walter Kaswalder