ARCIGAY * GIORNATA MEMORIA TRANSGENDER: « IL 20/11 COMMEMORAZIONE A TRENTO, PER UN MOMENTO DI RACCOGLIMENTO E RIFLESSIONE »

14.26 - venerdì 17 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Giornata della memoria transgender: domenica la commemorazione a Trento. Il 20 novembre ricorre il Transgender Day of Remembrance, TDoR, la ricorrenza che la comunità Lgbtqia+ dedica alla commemorazione delle vittime dell’odio e del pregiudizio transfobico.

Per celebrare questa giornata, Arcigay del Trentino propone questa domenica alle 17 in piazza d’Arogno a Trento un momento di raccoglimento e riflessione. «Quest’anno, a livello globale, le vittime accertate di transfobia sono state 392, un numero allarmante, segnale di una violenza che non accenna a diminuire», commenta Eris Ferrari, delegata alle politiche trans di Arcigay del Trentino.

«Delle vittime, più del 90% sono donne o persone femme-presenting. La metà sono sex workers, l’80% sono persone razzializzate. In Europa, il 45% delle persone trans vittime di violenza sono migranti o rifugiate. Tre vittime su quattro avevano meno di 40 anni, con un picco tra i 19 e i 25.

Siamo davanti ad uno scenario che, ancora una volta, ci mostra quanto lotte e discriminazioni diverse si intersechino tra di loro, quanto le dinamiche di potere si ripetano uguali a se stesse nei confronti di chiunque sia altro, di chiunque non rientri nello schema voluto dal sistema di norme sociali». Conclude Eris Ferrari: «Davanti a un fenomeno così drammaticamente strutturale, vogliamo lanciare un appello alle realtà femministe, ai centri anti violenza e a tutte quelle soggettività che si occupano di violenza di genere: uniamo le forze».

*

Arcigay del Trentino