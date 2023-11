PAT * VIABILITÀ: « SITUAZIONE ORE 14.00, CROLLO DI ROCCIA SUL SENTIERO BUSATTE – TEMPESTA »

15.21 - lunedì 6 novembre 2023

Viabilità provinciale, la situazione alle ore 14 di oggi, Crollo di roccia sul sentiero Busatte – Tempesta. Terminata la fase emergenziale, proseguono monitoraggi e iniziative per la messa in sicurezza del territorio funestato nei giorni scorsi dal maltempo. Sotto la lente, in particolare, versanti franati e strade danneggiate oltre a pareti di roccia crollate, con detriti presenti ai margini della viabilità. È il caso della Gardesana orientale, sulla quale incombe una parte dei circa 700 metri cubi di roccia (una grande lastra con 30 metri di larghezza e altrettanti di lunghezza) precipitati nelle scorse ore sul sentiero panoramico Busatte-Tempesta.

Il materiale è instabile e le autorità stanno progettando gli interventi da mettere in campo a garanzia della sicurezza di escursionisti e automobilisti. Per quanto riguarda la SS350 di Folgaria – Val D’Astico che collega il Trentino alla provincia di Vicenza, sono in corso gli approfondimenti tecnici che consentiranno di valutare quale tipo di interventi prevedere e il loro eventuale cronoprogramma. L’impegno è di riaprire il prima possibile questa viabilità strategica, anche valutando l’adozione del senso unico alternato proprio per consentire la reimmissione anche parziale del traffico.

A seguire la situazione della viabilità di competenza provinciale, aggiornata alle ore 14 di oggi.

ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO FOLGARIA – LAVARONE – LUSERNA e di PINE’

CHIUSA SS 350 Folgaria –Valdastico al km 26,500 circa in loc. Busatti, per caduta massi.

Le restanti strade sono aperte.

BASSA VALSUGANA – TESINO

Chiusura invernale della SP 31 del Passo Manghen dal km 17+000 al km 31+500.

Le restanti strade sono aperte.

PRIMIERO

Tutte le strade sono aperte.

VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

SP 71 Fersina – Avisio, transito a senso unico alternato ai km 12,950 in loc Lona e al km 15+200 località Sevignano (Comune di Segonzano), causa smottamenti.

SS 612 della Val di Cembra, transito a senso unico alternato per smottamenti al km 3+400 loc. Maso Franchi e al km 7+400 loc. Ceola.

CHIUSA la SP 31 del Manghen dal km 32+500 al km 38+550 per pericolo smottamenti.

Le restanti strade sono aperte.

TRENTO – MONTE BONDONE – PAGANELLA

CHIUSA la SP 58 di Faedo al km 5,100 circa a monte dell’abitato di Faedo.

SP 131 dir Verla al km 4,000 circa, transito a senso unico alternato per smottamento.

Le restanti strade sono aperte.

VALLE DI NON

CHIUSA in via precauzionale la SP 14 del lago di Tovel, per pericolo caduta sassi.

CHIUSA la SP 55 dir Lover per cedimenti del piano viabile al km 0,600 circa.

SP 73 Destra Anaunia: transito a senso unico alternato causa smottamento al km 4,000 circa, nel comune di Denno.

SP 55 di Capodenno: transito a senso unico alternato causa cedimento al km 1,000 circa.

Tutte le restanti strade sono aperte.

VALLE DI SOLE

Si segnala diffusa presenza di buche nella pavimentazione.

Tutte le strade sono aperte.

CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA

SS 237 del Caffaro a Cologna, transito a senso unico alternato all’occorrenza, per lavori in corso.

Tutte le strade sono aperte.

ALTO GARDA E LEDRO

CHIUSE lungo la SS 240 di Loppio e Val di Ledro, le gallerie Dom e Agnese, che collegano la Val di Ledro a Riva del Garda, per distacco localizzato di materiale. Sono in corso gli accertamenti tecnici.

CHIUSA in via prudenziale la SS 249 della Gardesana Orientale al km 94+500 circa per presenza di accumuli di materiale instabile a monte.

CHIUSA la SP 48 del Monte Velo in località Gazzi per smottamento.

CHIUSA la SP 245 di Santa Massenza per caduta massi.

Le restanti strade sono aperte.

VALLAGARINA

Tutte le strade sono aperte.