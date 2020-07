ANDREA ZAMBELLI * ROVERETO – TURISMO : « OK ALLA TUTELA DELL’AUTONOMIA DELL’ÀMBITO LAGARINO, MA CON LA CONSAPEVOLEZZA CHE È IL PUNTO DI INIZIO PER RIDARE AL TERRITORIO IL RUOLO CHE GLI SPETTA »

L’emendamento al Ddl 53 in tema di riforma del turismo da parte della Lega garantisce l’autonomia di Rovereto e della Vallagarina chiudendo nel contempo una polemica eccessiva e – a ragione veduta – infondata.

Questione finita? Niente affatto: ora si pone la questione ben più vitale di riformare l’Apt. Ma questo è un lavoro decisamente più faticoso che mal si presta ad essere masticato dai professionisti della polemica e quindi temo che rischi di uscire dal dibattito pubblico. L’Apt non è più attrezzata a servire utilmente la promozione del territorio (l’emergenza che stiamo vivendo non ha fatto altro che acutizzarne l’inadeguatezza) e a chi ne ha la responsabilità operativa occorre mettere a disposizione nuovi strumenti.

Occorre quindi un modello strategico più snello e flessibile, capace all’esterno di sintonizzarsi con un mercato sempre più vasto e in costante, veloce mutamento, e all’interno di parlare a tutto il complesso mosaico di cui si compone il territorio, anche alle sue tessere apparentemente più lontane.

Non si fa promozione senza risorse finanziarie (che sempre più dovranno essere reperite presso i privati), e non si fa promozione se la maggior parte di queste risorse vengono assorbite dai costi di struttura. Ma soprattutto non si fa promozione se non si ha un’idea complessiva di territorio alla cui elaborazione partecipino tutte le sue componenti sociali, economiche, culturali e istituzionali.

Il problema non è se Rovereto abbia una vocazione turistica o no, ma se tale vocazione sia stata negli anni adeguatamente sviluppata. E la risposta è no! Il futuro ci chiederà – quindi -uno sforzo doppio per recuperare il colpevole ritardo accumulato in questi anni. Ben venga quindi la tutela dell’autonomia dell’ambito lagarino, ma con la consapevolezza che tale autonomia non è un fine, ma solo un punto di inizio per ridare a Rovereto il ruolo che le spetta.

*

Andrea Zambelli

Candidato Sindaco Centro destra – Civici