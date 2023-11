FERROVIE ITALIANE * PROTEZIONE CIVILE – ESERCITAZIONE: « STAZIONE DI POVO-MESIANO, CONCLUSA LA SIMULAZIONE DI EMERGENZA »

10.58 - domenica 5 novembre 2023

Un’esercitazione di protezione civile per verificare in caso di emergenza l’efficacia delle procedure di sicurezza, dei tempi di risposta e del coordinamento delle strutture sul territorio in prossimità della fermata di Povo – Mesiano, tra le stazioni di Villazzano e Pergine sulla linea Trento – Venezia. L’attività rientra tra le esercitazioni programmate dal Piano annuale del Gruppo FS.

Tutte le operazioni si sono concluse secondo le modalità programmate. Nessuna ripercussione sulla circolazione ferroviaria. Lo scenario ha previsto un treno fermo in linea in prossimità della fermata di Povo-Mesiano, a seguito di un guasto. Allertato da un passeggero sulla presenza di fumo in uno scompartimento, il Capotreno ha chiamato il Numero Unico dell’Emergenza (NUE 112), quindi, con l’estintore in dotazione, ha tentato di spegnere l’incendio.

Il successivo intervento del Soccorso Sanitario e dei Vigili del Fuoco ha consentito una corretta valutazione dell’emergenza e ha dato il via alle operazioni per il soccorso e la discesa dei viaggiatori nonché per la messa in sicurezza del convoglio e dell’infrastruttura ferroviaria.

Sono stati prontamente attivati i protocolli di comunicazione previsti per la gestione dell’emergenza con il coinvolgimento dei soggetti interessati: Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento, il Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento, il NUE – 112, il Soccorso Sanitario (Trentino Emergenza), la Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, il Soccorso Alpino, gli Psicologi per i Popoli, Forze dell’Ordine e il Gruppo FS.