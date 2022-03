RETE 4 – “ CONTROCORRENTE – PRIMA SERATA “ * « VERONICA GENTILI INTERVISTERÀ OLEKSIY ARESTOVICH, CONSIGLIERE DEL PRESIDENTE UCRAINO »

18.41 - martedì 22 marzo 2022

Domani sera, mercoledì 23 marzo, torna “Controcorrente – Prima serata”, la trasmissione condotta da Veronica Gentili, in onda in prima serata su Retequattro. Nelle ore in cui aumenta il numero dei civili uccisi nella guerra in Ucraina e continua il flusso di profughi verso l’Europa, si tornerà a parlare del conflitto, dando tutti gli aggiornamenti in diretta grazie alla corrispondenza degli inviati sul campo.

All’indomani del discorso di Volodymyr Zelensky a Montecitorio, Veronica Gentili ospiterà Oleksiy Arestovich, consigliere del presidente ucraino, con il quale cercherà di capire se la strada della diplomazia sia percorribile per mettere fine ai combattimenti. Nel corso della puntata parleranno esperti e ospiti in studio e, come sempre, verranno aperte tante finestre sulle storie dei protagonisti, con servizi realizzati sul fronte ucraino e dal confine.