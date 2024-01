PAT * ISTRUZIONE: VICEPRESIDENTE GEROSA, “DAI GIOVANI IDEE E PROGETTI, A MADRUZZO LA CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE AI NEOMAGGIORENNI “

20.39 - martedì 30 gennaio 2024

A Madruzzo la consegna di una copia della Costituzione ai neomaggiorenni

La vicepresidente Gerosa: “Dai giovani idee e progetti”.

Una copia della Costituzione italiana è stata consegnata ad una rappresentanza dei diciottenni residenti nel comune di Madruzzo, come segno di benvenuto nella vita pubblica del paese. L’iniziativa dell’amministrazione comunale – la lettera di invito è firmata dal sindaco Michele Bortoli e dall’assessore comunale alle associazioni, volontariato e politiche familiari Carlotta Chiellino – si è tenuta questo pomeriggio presso la sala consiliare del comune di Madruzzo a Lasino. Vi hanno partecipato, assieme a rappresentanti della giunta, del consiglio comunale e delle associazioni locali, la vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità Francesca Gerosa e Damiano Tommasi, ex calciatore della seria A e della Nazionale italiana e attualmente sindaco di Verona.

La vicepresidente ha esordito ricordando ai ragazzi l’importanza dell’impegno civico e del volontariato come di un vero e proprio capitale. “Tra le competenze che mi sono state assegnate – ha aggiunto l’assessore – c’è anche quella delle politiche giovanili. Dagli incontri che sto tenendo ho confermato la mia convinzione secondo cui è proprio dai giovani che si sviluppano le migliori energie. Sono sempre più colpita dalle idee e dai progetti che i giovani sono in grado di esprimere. Compiere diciotto anni – ha sottolineato – è un passaggio importante perché si acquisisce, tra le altre cose, il diritto di voto. Mi auguro che la vostra generazione riacquisti fiducia nella politica e che lo faccia informandosi e riflettendo sull’importanza dell’esprimere un voto, di fare scelte per costruire il futuro di tutti oltre che il proprio.

Nella Costituzione che vi viene consegnata – ha aggiunto la vicepresidente – c’è la nostra storia, il nostro presente e il nostro futuro, c’è quello che ci rende la società che siamo”. “Bisogna essere consapevoli – ha concluso la vicepresidente – dell’importanza di essere parte attiva della comunità. Spero che leggiate la Costituzione e che vi facciate portatori dei valori che contiene”.

Damiano Tommasi ha parlato del tema della responsabilità e dell’importanza della condivisione delle norme. Ha evidenziato il ruolo che si è chiamati a svolgere al compimento del diciottesimo anno di età. Per fa funzionare le cose, ha sottolineato, bisogna sentirsi parte di una comunità, di un paese, di una squadra. Ha parlato inoltre dell’attività amministrativa che lo occupa ora e dell’impegno che è giusto dedicare alla comunità. Tommasi, inoltre, rispondendo alle domande del pubblico, si è raccontato, spaziando dall’importante esperienza sportiva in Italia e all’estero alla storia personale e familiare.

Il sindaco di Madruzzo Michele Bortoli rivolgendosi ai giovani presenti ha inoltre espresso l’auspicio che si impegnino per la comunità anche nell’attività amministrativa.

La consegna di una copia della Costituzione vuole essere un atto dal forte valore simbolico, con l’obiettivo di avvicinare i giovani ai principi fondanti della vita politica nella quale anche loro potranno dare un contributo da protagonisti. Il raggiungimento della maggiore età conferisce infatti, è stato evidenziato nel corso dell’incontro, diritti e doveri nei confronti della comunità.

L’iniziativa, a parte il periodo della pandemia, si ripete dal 2016, anno di costituzione del Comune di Madruzzo.