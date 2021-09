AVV. VALCANOVER * REFERENDUM CANNABIS: « SIAMO A OLTRE 300 MILA FIRME IN TRE GIORNI, LE RACCOLTE ON LINE SU REFERENDUMCANNABIS.IT »

REFERENDUM CANNABIS

Siamo a oltre 300.000 firme in tre giorni. Raccolte on line. Su una proposta referendum elaborata in riunioni e riunioni quest’estate. Partita, la raccolta, sull’ onda della molte firme raccolte on line sulla proposta di referendum sull’eutanasia.

Fino a fine mese per farcerla. Occorre però che si continui a fare passaparola per firmare su http://referendumcannabis.it .

Lì i testi della proposta e lle modalità per la firma on line. Ora spero che si riesca a avere il diritto di spiegare anche a chi non ha firmato di che si tratta

Avvocato Fabio Valcanover

Trento