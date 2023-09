ENPA – LEIDAA – OIPA * LUPI: « DAL TAR DI TRENTO VIA LIBERA ALL’UCCISIONE DEI DUE ESEMPLARI, NOSTRO RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO »

16.29 - venerdì 29 settembre 2023

Le associazioni animaliste Enpa, Leidaa e Oipa, rappresentate dall’avvocato Valentina Stefutti, ricorrono al Consiglio di Stato contro la sentenza collegiale del Tar di Trento che nella giornata di ieri ha dato via libera all’uccisione di due esemplari di lupi (a caso) nella zona della Malga Boldera.

Com’è noto, l’uccisione dei due animali era stata ordinata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, dopo un evento predatorio avvenuto la scorsa estate sul territorio della malga. «Siamo fiduciosi che il Consiglio di Stato possa valutare con attenzione gli elementi su cui si fonda il nostro ricorso», commentano Enpa, Leidaa e Oipa. «A nostro avviso il provvedimento di Fugatti presenta numerosi punti deboli. Oltre a colpire nel mucchio, poiché dispone l’abbattimento di due esemplari qualsiasi e non di quelli eventualmente responsabili della predazione – misura che sarebbe già di per sé inaccettabile -, l’atto della Pat non tiene conto delle falle nei metodi di prevenzione utilizzati in questa circostanza.

A Malga Boldera, infatti, soltanto 4 strutture su 12 ricorrevano a metodi preventivi e tali sistemi, inoltre, non erano applicati in modo congiunto e coordinato (ricovero notturno, cani da guardiania, presenza del pastore), come prescrive il mondo scientifico. Insomma, il sistema di prevenzione adottato a Malga Bolder presentava diverse falle che prima o poi erano destinate a manifestarsi con tutte le inevitabili conseguenze».